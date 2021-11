Ciprian Marica a solicitat în instanță ca Ilie Năstase să nu mai facă parte din proiectul Fundației „Ilie Năstase”, cea care administrează Baza Voința. Miza: terenurile extrem de valoroase care intră în patrimoniul Fundației. Reacția fostului tenismen este pe măsură! Vrea să-și facă dreptate și e dispus să meargă până-n pânzele albe.

Potrivit informațiilor obținuite de colegii de la Prosport.ro, Ilie Năstase a fost înlocuit în Fundație, prin modificarea actului constitutiv, de către tatăl și unchiul lui Ciprian Marica. Inițial, Ciprian Marica a formulat o acțiune încă din luna mai la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală. După trei înfățișări, la termenul din 7 septembrie, instanța a respins scoaterea finului său, Ilie Năstase, din fundație.

Marica n-a abandonat însă planul și s-a îndreptat la aceeași Judecătorie cu încă o acțiune. De data aceasta, pe 7 octombrie, cererea formulată de Ciprian Marica a fost admisă, așa încât Ilie Năstase a fost șters din Fundația care îi poartă numele. În locul legendarului tenismen, Marica i-a introdus în Fundație, prin modificarea actului constitutiv, pe tatăl și unchiul său.

Ciprian Marica și Ilie Năstase au ajuns la ”cuțite”!

„Am avut mai multe discuții cu Ilie Năstase, dar niciodată în contradictoriu. Nu m-aș certa cu el pentru nimic în lume. Îl respect, e finul meu, dacă e vreo neînțelegere o rezolv cu el amical.

Nu există un conflict și nu ar putea exista, pentru că eu aș ceda întotdeauna”, a încercat Ciprian Marica să ascundă un posibil conflict cu Ilie Năstase când a fost întrebat la Digi Sport.

Ilie Năstase: „O să mă duc la poliție, la procuratură … „

De cealaltă parte, după ce i s-a adus la cunoștință de „manevra” lui Marica, Ilie Năstase îl amenință pe acesta cu plângeri penale.

„Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul! (…)

Am și probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundația mea, imediat ce m-a scos pe mine! Și pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul. Stau cu soția mea și nu ne vine să credem ce se întâmplă. (…)

El (n.red. – Ciprian Marica) nu are cum să fie nașul meu, pentru că el nu e căsătorit! Incredibilă lovitură. O să mă duc la poliție, la procuratură, unde va fi nevoie. Eu am vrut să fac lucruri bune și acum am fost izgonit. M-a pus să semnez niște procuri, niște acte și m-a păcălit”, a mărturisit Ilie Năstase în exclusivitate pentru ProSport.

Potrivit surselor Prosport.ro, terenurile pe care Ciprian Marica ar încerca, de fapt, să pună mâna, prin excluderea din Fundație a lui Ilie Năstase, au fost atribuite fostului mare campion prin două decizii de Guvern. Acestea au fost semnate de către foștii prim-miniștri Radu Vasile și, ulterior, Călin Popescu Tăriceanu. Pe piața imobiliară, aceste terenuri ar valora aproximativ 50.000.000 de euro.

Inițial, Ilie Năstase intenționa să se asocieze acolo cu un fond de investiții și să creeze o academie de tenis și o sală de sport modernă.

