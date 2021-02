Ilie Năstase nu vrea să audă de testament! Ce le-a transmis el urmașilor lui

Ilie Năstase, fostul mare tenismen, nu vrea să audă de testament! El le-a transmis un mesaj urmașilor și a dezvăluit, apoi, că acestora nu le lipsește nimic.

Zbuciumate au fost relațiile pe care le-a avut Ilie Năstase, de ce ar fi făcut notă discordantă ultima, cu Ioana Simon (vezi AICI detalii). Dar trecând peste astea, fostul mare campion a ținut să asigure pe toată lumea că nu are de gând să se ducă la cele veșnice curând, pentru că se simte mai tânăr ca niciodată. ”Sunt încă foarte puternic. Am o super energie, vă spun eu că mai trăiesc mult și bine. Eu mă gândesc în ce vacanțe mai merg, nu mi-am făcut niciodată probleme de testament și moșteniri!”, a spus Ilie Năstase!

A declarat că le-a asigurat urmașilor lui o viață fericită și lipsită de griji. ”Nici măcar la copiii mei nu m-am gândit din acest punct de vedere. Le-am asigurat tot ce au nevoie. Nu le lipsește nimic!”, a spus Ilie Năstase.

Ioana Năstase, despre temperamentul soțului ei

Ioana Năstase a acceptat invitația lui Teo Trandafir de a oferi un interviu despre trauma la care a fost supusă de soțul ei. Bruneta a spus care este principala problemă din mariajul cu Ilie Năstase: gelozia! “În postura de amantă eu nu prea stau. Fără regrete. Ilie mi-a oferit un cadou, o mașină de 250.000 de euro. O mare bucurie a fost. Nu cred ca e suficient să dovedești iubirea cuiva oferind cadouri. Simt că mă iubește în momentele în care vine să mă împace. Dacă aș avea o baghetă magică, aș vrea să pot schimba gelozia lui Ilie. Eu consider că sunt ok, știu ce trebuie să fac. Având experiență cu o căsnicie de 20 de ani, știu cum să procedez”, a afirmat soția fostului sportiv în cadrul emisiunii “Teo Show”.

“Femeile să nu accepte agresiunea fizică. Nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste asta, peste episodul cu Ilie. Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a mai declarat bruneta.