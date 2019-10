Pauza dintre sezoanele show-ului “Bravo, ai stil!” a fost perfectă pentru juratul Raluca Bădulescu: a fost convinsă de Ilinca Vandici să urmeze un program de detox. S-a întâmplat într-o stațiune de lux din Bodrum, Turcia.

"Am reușit să o duc și pe Raluca și s-ar putea să-i placă treaba asta. Deși s-a dat de ceasul morții la orele de yoga, am concluzionat împreună, seara, cum că nu ar fi atât de rău. S-a simțit bine. Doctorul i-a zis că n-ar fi rău să se apuce să facă un pic de sport. Dacă o văd și pe asta, mă îmbăt", a povestit Ilinca Vandici, pentru Libertatea.ro. Și astfel, Raluca a fost nevoită să renunțe ciocolată și băuturile acidulate.

Ilinca i-a verificat Ralucăi geanta: ”I-am luat tot!”

"Am fost ca o profesoară din aia rea, i-am luat la verificat geanta în seara în care am ajuns în centrul respectiv. Evident că avea o ciocolățică, un covrigel. I-am luat tot. A reușit să se adapteze, pentru că, până la urmă, a primit și mâncare, a primit și sucuri, a primit și mâncare raw-vegană. Stați liniștiți, regina este vie, e întreagă, s-a simțit bine, a avut parte de o superexperiență, nu i-am făcut nimic rău, dimpotrivă", a mai povestit Ilinca Vandici.

“Eu studiez de ceva vreme fenomenul, este unul extrem de sănătos. De două ori pe an, maximum, se poate face acest detox, fie că alegi un program de 7 zile sau unul de 12 zile, în funcție de cum se adaptează și organismul. Nu se face nimic după ureche. Noi am fost la doctori care ne-au recomandat exact ce are organismul nevoie”, a mai spus prezentatoarea TV.

Cum i s-a schimbat viața de când a devenit mămică

Ilinca Vandici a născut prin cezariană, pe 23 iulie 2017. Băiețelul ei, Zian, a primit nota 10 la naștere. Pentru prezentatoarea TV, experiența de mamă a însemnat ceva cu totul nou, după cum a mărturisit, recent, în cadrul unui interviu.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, a spus Ilinca Vandici, potrivit alistmagazine.ro.