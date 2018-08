Ilinca Vandici aruncă bomba! ”S-a speculat la un moment dat că m-am combinat cu Adi Cristescu…”

Ilinca Vandici a mărturisit în cadrul unui interviu care sunt cele mai mai regrete pe care le-a trăit până acum și a recunoscut, totodată, că are și acum emoții, înaintea fiecărei emisiuni pe care o prezintă.

Ilinca Vandici a fost una dintre vedetele cele mai solicitate în cadrul emisiunilor de divertisment. Un singur mare regret are însă din urmă.

”Am un singur regret în viața asta. N-am știut la momentul respectiv să profit, să iau toate clipurile de la toate dansurile, să le încarc pe YouTube sau să le am eu undeva măcar, acasă. Nu am clipurile de la „Dansez pentru tine’. Sunt 2 din 12 pe YouTube. E păcat. Au fost niște trăiri acolo, a fost o experiență extraordinară și îmi pare rău că nu le pot revedea‘”, a declarat Vandici pentru libertatea.ro.

Prezentatoarea a ținut să vorbească, de asemenea, și despre un episod controversat din trecut, înc are s-a speculat că ar fi avut o relație cu un mare artist de la noi.

„Eu am emoții și acum. Ador să am emoții, asta înseamnă că sunt în continuare implicată, trăiesc cu adevărat ceea ce se întâmplă. Aveam una dintre cele mai frumoase emisiuni de la vremea respectivă. Aveam o listă de făcut cu întrebări pentru invitați, la fiecare început de emisiune. Adică mi se dădeau pe mail inforamții despre invitat și eu extrăgeam de acolo câteva idei și în rest era cu muzică, dans și voie bună. Aveam animatoare. Aveam propria melodie. S-a speculat la un moment dat că m-am combinat cu Adi Cristescu, de unde, Adi era prietenul meu bun, care ne-a ajutat să facem imnul emisiunii”, a mai spus Vandici.