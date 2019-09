Ilinca Vandici, gata să rupă tăcerea! “Experiențe pe care le-am trăit!” Va vorbi despre depresia postnatală și postura femeii înșelate

Ilinca Vandici a luat o mică pauză de pe “sticlă” și se concentrează asupra unui proiect de suflet. Urmează să își lanseze propriul canal de YouTube, unde le va povesti fanilor experiențe din viața sa.

„Sunt în derulare cu un proiect de suflet, un proiect personal, care are legătură cu toate lucrurile prin care am trecut și care m-au transformat. Sunt chestiuni extrem de intime, pe care, în sfârșit, am curajul să le dezvălui tuturor celor care mă urmăresc. O să-mi lansez un canal de YouTube. Nu aș putea să îl numesc vlog, pentru că nu țin neapărat să fie o chestiune de rutină”, a spus Ilinca Vandici potrivit libertatea.ro.

Întrebată despre ce va vorbi mai exact, Ilinca Vandici a declarant: “Despre întâmplări și de situații în care am fost pusă și prin care am trecut, despre care nu am discutat niciodată la televizor sau în presă, situații grele, dureroase. Postura femeii înșelate, depresia postnatală. Nu pot să dezvălui chiar tot ce se va întâmpla acolo, sunt subiecte grele, din punctul meu de vedere. E vorba despre experiențele pe care le-am trăit de-a lungul timpului și despre care nu am vorbit, fie că ne referim la viața amoroasă, fie că ne referim la viața profesională, sunt lucruri care mi s-au întâmplat, pe care nu le-am spus și care cred că este cazul să iasă la iveală. Nu dau nume, nu e ca un fel de jurnal contra cuiva, este pur și simplu o mărturisire cât se poate de sinceră din partea mea pentru cei care mă privesc. De ce? Pentru că sper să pot să ajut prin experiența mea și prin sfaturile pe care le-aș putea oferi pe cineva care nu știe să gestioneze o astfel de situație”.

Până să înceapă acest proiect, prezentatoarea TV s-a consultat inclusiv cu soțul ei, Andrei Neacșu: “Lui i se pare superinteresant, însă m-a atenționat: ‘Ai grijă ce faci, e posibil ca lumea să nu înțeleagă exact, să te blameze sau să încerce să scoată tot felul de știri bombastice din ce spui, ai mare atenție, e vorba despre sufletul tău’. Și am zis OK, îmi asum, deși voi fi vulnerabilă făcând aceste lucruri și deschizându-mă atât de mult”.