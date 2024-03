Ilona Brezoianu, accident nefericit la „Te cunosc de undeva”. Ce a pățit actrița: „M-am lovit destul de rău”

Ilona Brezoianu a avut parte de un incident nefericit. Evenimentul neplăcut a avut loc la repetițiile pentru emisiunea „Te cunosc de undeva”, acolo unde actrița a reușit să atragă simpatia juriului și a telespectatorilor.

Participând la cel mai mare show al transformărilor, Ilona și-a pus toată energia și talentul în fiecare interpretare. În ciuda eforturilor sale, a povestit despre un episod recent în timpul repetițiilor, care a implicat multe ore de muncă. De asemenea, Ilona Brezoianu a împărtășit cum a avut ocazia să-l cunoască pe partenerul său de concurs, Florin Ristei.

Ilona Brezoianu, una dintre cele mai în vogă actrițe din România, nu se limitează doar la cinematografie și teatru. Aceasta își demonstrează abilitățile și în show-urile de televiziune. Ea formează o echipă de excepție alături de Florin Ristei la „Te cunosc de undeva”, unde se străduiesc amândoi să aducă în viață personaje legendare din universul muzical.

Cu toate că Ilona Brezoianu este obișnuită cu ore lungi de repetiții, oboseala a avut cuvântul ei de spus în culisele acestui show. Actrița a spus că a avut un mic incident în cadrul emisiunii și a căzut, accidentându-se la genunchi.

Am căzut la un moment dat, m-am împiedicat și am căzut la unul dintre momente la o repetiție, m-am lovit destul de rău la genunchi, dar asta e, se întâmplă. Toți am trecut prin câte o chestie de genul acesta, pentru că ești agitat, vrei să faci, să dansezi, să cânți, nu te mai uiți pe unde mergi. E stres, e presiune și atunci se întâmplă tot felul de accidente, a declarat Ilona Brezoianu, conform Impact.ro