Acasă » Teste IQ » Iluzie optică virală | Numai geniile văd ce animal se ascunde în această imagine, în 5 secunde

Iluzie optică virală | Numai geniile văd ce animal se ascunde în această imagine, în 5 secunde

De: Irina Vlad 21/09/2025 | 08:25
Iluzie optică virală | Numai geniile văd ce animal se ascunde în această imagine, în 5 secunde

Dragă cititiorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică tare interesantă. Ai la dispoziție 5 secunde să descoperi ce animal se ascunde în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testele sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Iluzie optică virală: Numai geniile văd ce animal se ascunde în această imagine, în 5 secunde

Este o provocare pentru cei mai inteligenți, însă dacă-ți pui mintea la contribuție atunci poți găsi rezolvarea corectă în mai puțin de 5 secunde. Bine, mai întâi, privește cu atenție imaginea, apoi uită-te în partea stângă, unde poți vedea ochiul și umbra lui ascunse în această iluzie optică. Este vorba despre un panda roșu. Mai jos își arătăm rezolvarea acestei provocări.

Felicitările noastre se îndreaptă către cei care au reușit să descopere ce animal se află în poză, în special celor care s-au și încadrat în timpul impus. Dacă nu i-ai dat de cap acestei iluzii optice nu trebuie să te descurajezi. AICI poți exersa mai multe astfel de provocări. Aceste joculețe sunt ideale daca își dorești să îți îmbunătățești nivelul IQ. Cu cât faci mai multe teste de inteligență, cu atât își vei îmbunătăți capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

Ce sunt iluziile optice

Iluziile optice sunt percepții vizuale care induc în eroare, făcând creierul să interpreteze greșit informațiile primite de la ochi. Acestea nu sunt doar erori ale vederii, ci și o demonstrație a modului în care creierul construiește percepția lumii înconjurătoare.

Creierul are o serie de procese cognitive pentru a interpreta procesele vizuale: percepția formei și a dimensiunii, percepția adâncimii și a spațiului și percepția culorilor și a contrastului.

De-a lungul timpului, iluziile optice au reperezentat un domeniu fascinant de studiu, oferind informații valoroase despre modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale și construiește percepția realității.

Iluzia optică a finalului de săptămână | Descoperă 5 obiecte în 5 secunde din această imagine

 

Tags:
Iți recomandăm
Iluzie optică virală | Ai un IQ peste 140 dacă poți găsi păianjenul ascuns în această poză
Teste IQ
Iluzie optică virală | Ai un IQ peste 140 dacă poți găsi păianjenul ascuns în această poză
Test de inteligență | În această poză de la piscină s-a strecurat o greșeală. O vezi?
Teste IQ
Test de inteligență | În această poză de la piscină s-a strecurat o greșeală. O vezi?
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești....
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Click.ro
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
Digi 24
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari...
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare...
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
kfetele.ro
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă:
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă:...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume...
La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum e timpul să…”
Fanatik.ro
La 7 luni de la retragere, Simona Halep a făcut cel mai tare anunț: „Acum...
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile înapoi cu o oră. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța complet
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasurile înapoi cu o oră. Ce s-ar întâmpla dacă...
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
Romania TV
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare....
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Taxa care se achită obligatoriu. Casnicii, zilierii și antreprenorii care sunt vizați. Anunț direct de la Administrația Fiscală
Capital.ro
Taxa care se achită obligatoriu. Casnicii, zilierii și antreprenorii care sunt vizați. Anunț direct de...
Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie
evz.ro
Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! Uite, mamă, fără mâini!
as.ro
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! Uite, mamă,...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus:
radioimpuls.ro
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic”
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a...
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e cu totul altă persoană
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Asia Express l-a schimbat radical pe Dan Alexa! „În multe momente am fost idiot”
Asia Express l-a schimbat radical pe Dan Alexa! „În multe momente am fost idiot”
Ororile prin care o britanică susține că a trecut în Dubai! A fost răpită dintr-un taxi și umilită ...
Ororile prin care o britanică susține că a trecut în Dubai! A fost răpită dintr-un taxi și umilită de 3 bărbați
De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac cu o femeie. Care este motivul real: „E un viciu”
De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac cu o femeie. Care este motivul real: „E un viciu”
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul ...
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a dat fatala: Ai bani, stau, n-ai bani…CIAO!
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă ...
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…”
Vezi toate știrile
×