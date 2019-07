Imagine rarisimă! Andreea Esca a pozat azi în costum de baie. Ce ascunde sub hainele de crainică, de fapt, vedeta de la Știrile Pro TV

Andreea Esca, cea mai cunoscută și apreciată prezentatoare de știri din România, se bucură de câteva zile de o vacanță binemeritată alături de familia sa, pe insula Mikonos, din Grecia. Știrista s-a pozat azi în costum de baie și a postat imaginea rarisimă pe rețelele de socializare. Vedeta se simte foarte bine și nu are complexe în ceea ce privește aspectul fizic.

De această dată a ales un costum de baie întreg, roșu, ceea ce i-a dus pe fani cu gândul la Baywatch. Mereu cu zâmbetul pe buze, Andreea Esca reușește să emane bucurie și bună dispoziție, chiar și virtual.

“Baywatch, esti de acolo!/ Unde va ascundeți. ..😘sunteți foarte frumoasa/ Fericit e omul care se trezeste cu zambetul de dimineata! De luni i-au si eu exemplul!/ Febletea mea Andreea Esca/ Doamna Andreea Esca, aratati ca la 20 de ani in costumul acela de baie 🥰😂🙄/ Cand frumusetea e pur si simplu o stare de spirit ♥️!/ Cea mai pozitiva si admirabila femeie.pupici din Chisinau 😍😘/ Ai un corp extraordinar și copii tăi sunt o MARE bucurie pentru voi. ❤️😘“, sunt doar câteva din comentariile de apreciere la adresa știriste.

“Nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie“

Prezentatoarea știrilor PRO TV nu a apelat la nicio intervenție estetică, cu toate că în trecut s-a confruntat cu câteva kilograme în plus. “Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul știrilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce știm sigur că ne va aduce niște kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da rețeta. Si atunci vă doresc să o gasiți, să stiți că, dacă veți face, daca veți trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea.

Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului. Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca pentru revista Viva!.