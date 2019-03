Imagini cu Carmen de la Sălciua fără haine, făcute publice!

Cea mai sexy cântăreață de muzică populară a ajuns din nou în atenția tuturor! Carmen de la Sălciua face ce face și își pune pe jar fanii! Artista are și cu ce, fiindcă este mândra posesoare a unui trup de invidiat.

Frumoasa brunetă nu se sfiește să renunțe la haine. Recent, Carmen de la Sălciua s-a fotografiat la munte, în zăpadă și costum de baie! Imaginea, extrem de fierbinte, a făcut un adevărat spectacol pe internet. Și, așa cum era de așteptat, a primis numeroase de aprecieri.

Carmen de la Sălciua s-a despărțit de Culiță Sterp

Carmen Racoltă și Culiță Sterp s-au căsătorit în 2017, iar la aproximativ un an au anunțat că vor divorța. Probleme între cei doi au apărut la trei luni după căsătorie. Ulterior, artista a vorbit despre situația în care se află.

“Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi… Nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă.

Atunci când ierți prea multe greșeli riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus, la momentul respectiv, Carmen de la Sălciua.