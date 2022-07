Imagini cutremurătoare în Ucraina! Un tată s-a rugat două ore ținându-și fiul ucis de bombardamente de mână

Imagini cutremurătoare în Ucraina! Tatăl unui copil de 13 ani, ucis pe 20 iulie, în urma unui de atac rusesc în Harkov s-a rugat două ore lângă trupul fără viață al fiului său.

În tot acest timp, o polițistă a rămas în tot acest timp cu el ținându-l de mână şi consolându-l. Scenele filmate au devenit virale. Atenție, imaginile sunt cu puternic impact emoțional!

A Russian attack on Kharkiv on July 20 killed at least three people, including a 13-year-old boy. The child’s grieving father held his dead son’s hand and prayed for two hours until his body was taken away. Report by Oksana Necheporenko with @CurrentTimeTv pic.twitter.com/8PS91Oy9w6

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 21, 2022