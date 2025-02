Imagini de la priveghiul lui Izvor și Said, cei doi frați omorâți în Urziceni. Familia și apropiații sunt devastați de durere

Durere mare la priveghiul celor doi frați omorâți la Urziceni – Said și Izvor! Trupurile neînsuflețite au fost aduse acasă, iar familia este în continuare în stare de șoc. Întreaga comunitate s-a adunat pentru a le aduce victimelor un ultim omagiu. Aceștia urmează să fie înmormântați.

Izvor Arabu (28 de ani) și Said (22 de ani) s-au stins din viața în urma unui conflict sângeros care a izbucnit între clanul „Ministru” din Urziceni, din care făceau parte, și clanul „Katana” din Parhova. Mai mult decât atâtm alte 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor din spațiul public, scandalul ar fi fost provocat de o nuntă care nu a mai avut loc. Părinții viitoarei mirese s-au răzgândit, interlopii din Prahova, printre care se numără și mirele, au mers înarmați cu săbii, puști, topoare și bâte să recupereze fata promisă. În cele din urmă, întâlnirea s-a transformat într-un măcel.

Cei doi frați care și-au pierdut viața în urma masacrului făceau parte din clanul ”Ministru” din Urziceni. Izvor Arabu era cunoscut în comunitate ca fiind un mare iubitor de cai, având multe medalii și titluri câștigate la concursurile de echitație, și un familist convins. Tânărul de 28 de ani lasă în urmă o soție și o fetiță de doar câțiva ani.

Profund îndurerată este și soția lui Said. Tânărul și-a dat ultima suflare chiar în brațele ei. Disperată, aceasta a alertat imediat autoritățile, însă a fost mult prea târziu. Femeia a povestit scena sfâșietoare.

„A zăcut mort! În brațele mele a murit! Și-a tras ultima suflare și a murit în brațele mele. Am strigat la el: ‘Saide! Saide!’. Dar el era deja mort când a ajuns la spital. Am sunat la poliție, am sunat la ambulanță. N-au ajuns la timp”, a spus soția lui Said.