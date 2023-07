Imagini de ultimă oră! Vila în care Vasile Turcu, fost acționar la Dinamo, s-a spânzurat este pusă la pământ cu buldozerele

Impetuoasa vilă din zona de nord a Capitalei unde Vasile Turcu, fostul acționar al lui Dinamo, a fost găsit agățat în ștreang, este demolată cu buldozerele. Pusă la pământ, cărămidă cu cărămidă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Vasile Turcu a murit la 62 de ani, la Spitalul Floreasca, la o săptămână după ce a încercat să se spânzure. A fost înmormântat la Cimitirul Parohial Sf. Maria – Herăstrău, din cartierul Băneasa. Omul de afaceri a lăsat în urmă o soţie, Elena, şi doi copii, Marius şi Adrian. Dar şi o grămadă de datorii.

Forțată de creditori, dar și de faptul că nu mai putea locui în respectivul imobil, familia lui Vasile Turcu a vândut, potrivit informațiilor CANCAN.RO, clădirea. În urmă cu trei ani a încasat o sumă deloc de neglijat în schimbul vilei, iar cu banii încasați a stins o parte din datorii.

Pusă la pământ!

Revenind la imobil, a rămas doar o chestiune de zile până când va fi pus la pământ. Zilele trecute, un buldozer a intrat în forță și s-a pus pe treabă. În scurt timp, o parte a construcției a fost demolată, urmând ca acțiunea să continue până când vila în care Vasile Turcu și familia lui au locuit va deveni istorie.

Cel mai probabil, actualul proprietar are în plan un alt proiect, având în vedere că zona este una scumpă și râvnită de mulți milionari. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi detalii. Deci, rămâneți pe poziții!

“Numai diavolul îţi spune să îţi iei viaţa”

Înainte de a se spânzura, Vasile Turcu vorbise cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului, căruia a încercat să îi vândă un teren.

“Eu ştiu ce înseamnă când omul vrea să se sinucidă, când face asta cade în deznădejde, intră pe mâna diavolului. Numai diavolul îţi spune să îţi iei viaţa. Omul lui Hristos, orice problemă are în viaţă, le trece cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu îl ştiam pe el un om puternic, nu îl ştiam un om care să se sinucidă. Am rămas şocat când mi-aţi spus. El era glumeţ, zâmbăreţ tot timpul. Am vorbit acum o săptămână cu el, m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să investesc într-un teren din sectorul 3, că mi-l dă foarte ieftin”, declara Gigi Becali la un post TV, după ce aflase că Vasile Turcu a încercat să își pună capăt zilelor.

Vasile Turcu voia să revină la Dinamo

În anul 2004, Vasile Turcu devenea acționar al clubului Dinamo și a visat, alături de Cristi Borcea, ca echipa să joace în grupele Ligii Campionilor. Șapte ani mai târziu, afaceristul renunța. Îi vindea lui Nicolae Badea toate acțiunile pe care le avea. Atunci el s-a retras, oficial, din acționariatul echipei din ”Ștefan cel Mare”. Cu puțin timp înainte de a se sinucide, Vasile Turcu dezvăluia că ia în calcul o revenire la Dinamo, ca acționar. El ar fi vrut, după cum spunea atunci, să facă echipă cu Cristi Borcea si Nicolae Badea, partenerii lui de încredere.