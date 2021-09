Imagini din paradis! Edward Sanda și Cleopatra Stratan au plecat în luna de miere

Edward Sanda și Cleopatra Stratan se bucură din plin de vacanță, în luna de miere. Cei doi cântăreți au ales Sardinia, Italia, ca destinație.

După ce organizat nunta de vis alături de cei dragi, Edward și Cleopatra au zburat spre destinația de vis în care și-au organizat luna de miere. Odată ajunși în paradis, artiștii le-au arătat fanilor lor mai multe imagini din frumoasa Italie.

Tinerii cântăreți au declarat de curând că nu-și doresc un copil deocamdată.

“Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%. Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus Edward Sanda, potrivit Antena Stars.

La rândul ei, Cleopatra Stratan a declarat: “Când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre nuntă: “A fost diferită, nu neapărat controversată”

Referitor la nuntă, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au arătat deranjați că anumite persoane au vorbit despre evenimentul lor, semnalând faptul că nu au avut nași și că nu au respectat tradițiile.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.