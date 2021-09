IMAGINI EXCLUSIVE! Fratele lui Culiță Sterp, cadou inedit pentru adversarul său, Ricardo Filip, înainte de marele meci de MMA

Foștii concurenți de la “Puterea dragostei” se vor lupta asemenea unor gladiatori în cel mai așteptat eveniment din lumea sporturilor de contact, RXF MMA. Chiar dacă vor urca pentru prima data în cușcă, cei doi tineri s-au comportat asemenea unor profesioniști la cântarul oficial, acolo de unde nici cadourile inedite n-au lipsit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini savuroase.

Iancu Sterp și Ricardo Filip au urcat pentru prima dată în cușca de MMA. Cu toate că sunt amatori în lumea sporturilor de contact, foștii concurenți de la “Puterea dragostei” s-au comportat asemenea unor profesioniști la cântarul oficial al galei RXF MMA.

Mai mult decât atât, ceremonia ce prefațează marele eveniment din lumea sporturilor de contact a fost presărată și de picanterii. Imediat după ședința foto, fratele lui Culiță Sterp și-a surprins adversarul cu un cadou inedit. Mai exact, tânărul i-a oferit lui Ricardo un tricou inscripționat cu numele său “Iancu Sterp”. Din câte se pare, momentul a fost gustat pe deplin de fostul concurent de la “Puterea dragostei” și a luat cu zâmbetul pe buze tricoul de la acesta, în aplauzele audienței.

A dat fotbalul pe sporturile de contact

Ricardo vrea să facă senzație și în lumea sportului de contact. A pus ghetele în cui, după 15 de carieră fotbalistică, iar acum vrea să lupte în cuşca de MMA.

„Am făcut fotbal de performanţă timp de 15 ani, dar m-am lăsat din cauza condiţiilor dinanciare şi al influenţelor. Tot timpul am fost un tip mai vulcanic care se lua la cerată cu colegii, dar şi cu adversarii. Tot timpul am fost pasionat de sporturile de contact. I-am urmărit pe fraţii Stoica şi în felul acesta am luat decizia de a intra în lumea sporturilor de contact. MMA-ul cred că este cel mai complex sport, dar şi violent. Se lasă cu sânge şi asta îmi place”, a declarat Ricardo, în urmă cu ceva timp.

RXF MMA, cel mai așteptat eveniment al toamnei

Pe data de 15 septembrie, foștii concurenți de la “Puterea dragostei” au participat la super evenimentul anului din lumea

sporturilor de contact. Cei doi s-au luptat asemenea unor gladiatori, în super-gala RXF, eveniment susținut de Las Vegas România și

transmis în exclusivitate pe platforma RXFlive.ro.