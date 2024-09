Imagini îngrijorătoare cu Lidia Buble. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: ”E rău!”

Lidia Buble se confruntă cu probleme de sănătatea. Artista a resimțit o stare de rău generală, dureri în tot corpul, simptome care au dus-o cu gândul că ar putea fi infectată cu COVID-19. Într-un InstaStory, aceasta le-a spus urmăritorilor săi de pe o rețea de socializare prin ce calvar trece.

Lidia Buble este din nou în impas. După ce a dispărut o perioadă din mediul online, artista a revenit cu detalii despre calvarul prin care trece. Artista traversează o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate, motiv pentru care s-a gândit la ce-i mai rău. În ciuda faptului că a încercat tot felul de tratamente medicamentoase, simptomele nu s-au ameliorat, ba chiar au persistat.

Din nefericire, în ultimele luni, Lidia Buble s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Din cauza stărilor de rău, artista chiar a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare, însă, recent, aceasta le-a povestit fanilor calvarul prin care trece. Starea de rău se accentua de la o zi la alta și niciun medicament nu își făcea efectul. Crezând că ar putea fi infectată cu COVID-19, Lidia Buble s-a testat, însă rezultatul a fost negativ.

”M-am trezit mai rău de cât m-am pus să dorm. Rămân fără voce, am luat toate medicamentele din lume, efectiv simt că mă doare toată fața, mă doare tot corpul, mă doare nasul, mi se pare că îl am mai mare decât îl am de obicei. E rău, eu cred că e ceva virus, pentru că nu înțeleg altfel de unde. Am auzit că sunt mulți așa”, a spus Lidia Buble pe o rețea de socializare.