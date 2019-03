Imagini necenzurate cu Antonia goală complet, făcute publice

În vârstă de 29 de ani, Antonia a acceptat să pozeze nud pentru o ședință foto nouă. Aceasta a avut loc într-un dormitor mobilat modern, în care nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Deși a adus pe lume trei copii, cântăreața are un trup perfect, iar asta se poate observa în fotografiile postate pe pagina ei de Instagram.

Poza în care ține o țigară în mâna, pe care o are la frunte a fost însoțită de mesajul: “«Private Thoughts (n.r.: Gânduri Private)» By: @chrisdevour”, iar cea în care savurează țigara: “Desire (n.r.: Dorință)”.

“Antonia, nu te cunosc personal, dar ce vad la televizor ma bucura. Sot bun, copii frumosi si tu, o mama iubitoare si grijulie. Traieste-ti viata la maxim… Imi place ce faci… fericire maxima tie si familie”, “Esti frumoasa, Antonia!!! Poza e super, nu e vulgara.”, “Cea mai tare!”, “Finețe naturalețe frumusețe 🌹🌼🥀💖💋”, “Ești perfectă!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.

Antonia, mărturisire surpriză despre hainele din dressing: “Iau și de la second hand”

Antonia este mereu e îmbrăcată ca-n reviste, însă… unele dintre hainele pe care le îmbracă sunt cumpărate din magazine second hand. Frumoasa artistă a mărturisit că îmbrăcămintea luată din locuri vintage i se pare foarte frumoasă.

“În mare, îmi place să fiu sport, mă simt cel mai bine sport și lejer, dar îmi place să fiu și feminină, știu că mulți oameni mă preferă feminină. Eu mă simt cel mai bine sport, în trening. Nu mai am loc de haine, că are și Alex haine multe. Hainele de la băieți le refolosesc. Eu iau și haine de la locuri vintage și de la second hand, care mi se par mai cool”, a declarat cântăreața în cadrul unui interviu acordat la “Xtra Night Show”.