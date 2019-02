Imagini necenzurate cu puștoaica sexy care i-a înmuiat genunchii lui ”Mbappe de la FCSB”

I-au țâșnit sfârcurile de sub tricou… CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini necenzurate cu Ioana Timofeciuc, puștoaica sexy care i-a înmuiat genunchii lui Florinel Coman, cunoscut drept și ”Mbappe de la FCSB”.

Ioana Timofeciuc are ce arăta, poate și de aceea ochii lui Florinel Coman s-au ”lipit” de ea când a văzut-o și, de atunci, nu a mai slăbit-o. Se întâmpla pe când atacantul apăra culorile echipei de la Ovidiu. Relația nu s-a rupt odată cu pasul făcut de Florinel Coman la FCSB, în vara anului trecut. Ba chiar, spun apropiații celor doi, s-a consolidat. Iubita este mai mereu lângă el!

Cert este că Ioana Timofeciuc s-a integrat perfect în familia lui Florin Coman. Unde, de curând, a prezentat-o și pe sora ei. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-a întâlnit pe cei trei la un restaurant de lux din zona Herăstrău. Cum temperatura era destul de ridicată pentru această perioadă a anului, au preferat să ia masa pe terasă. Unde au petrecut aproximativ două ore.

Ioana Timofeciuc, spectacol pe stradă!

Apoi, Florinel Coman, Ioana Timofeciuc și sora ei s-au retras spre mașina atacantului. Pe drum, bomba-sexy care i-a înmuiat genunchii lui ”Mbappe de la FCSB” a făcut spectacol. Sfârcurile i-au țâșnit din tricou, iar cei care au fost pe fază au avut ce admira. Bruneta s-a urcat la volan, pentru că ea îi conduce, tot timpul, bolidul, vârful roș-albaștrilor în dreapta, iar viitoarea “cumnățică” a jucătorului pe bancheta din spate. Și s-au făcut nevăzuți!

În concluzie, Ioana este o adevărată bombă-sexy. Deci nu trebuie să ne surprindă faptul că Florinel este cu gândul doar la ea. Fotbalistul este, mai mult ca sigur, vrăjit de formele cu care natura a înzestrat-o pe cea care i-a sucit minţile. Spre disperarea lui Gigi Becali, care pierde din cauza brunetei milioanele de euro pe care speră, încă, să le încaseze în schimbul atacantului.

“Distrus” de Gigi Becali

În ultima perioadă, Florin Coman a fost aspru criticat de Gigi Becali după aproape fiecare partidă. După remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din turul campionatului, patronul roș-albaștrilor a dat de pământ cu atacantul.

“Dacă eşti fotbalist, dai gol din opt metri! Pai, dacă bagă ţigări câte două pachete în el, cum să poată? Eu l-am văzut pe Coman în timpul meciului că sufla, răsufla. Am şi zis că e distrus, e mort. El vrea să ajungă fotbalist aşa? Păi lasă, bă, ţigara, dacă vrei să ajungi fotbalist. El nu poate să alerge. Degeaba are talent, degeaba vede jocul. E super-fotbalist, are talent cât carul. Degeaba. Dacă nu poţi să alergi la fotbal, la revedere! Lăcătuş fuma şi el, dar alerga!

Nici ţigările de acum nu sunt ca alea de acum. Au încă 32 de substanţe narcotice, droganghiste. Au un drog pe care poţi greu să-l laşi. Aşa mi-a zis şi mie un specialist, că nu ştiam eu. La fotbal trebuie să alergi. Dacă nu alergi, la revedere! Speram să mai iau 2 milioane pe el, dar acum nu mai cred. Dacă am dat trei milioane pe Coman trebuie să dea gol de acolo. Tu îţi arăţi muşchii după ce îţi face ăla cadou? Vai de capul tău!”, spunea Gigi Becali în urmă cu mai multe zile.

Asta deși, în septembrie 2017, Gigi Becali vorbea la superlativ de Florinel Coman, precizând că atacantul „e mai șarpe” decât Kylian Mbappe, atacantul de 180 de milioane de euro al lui PSG.

„O să ziceți că am înnebunit. Da, Mbappe e mare. Dar dacă ne ocupăm de Florinel Coman, poate ajunge mai mare. Are ceva în plus. Bine, acum nu se compară. Dar Coman are ceva în plus, nativ. Are driblingul în plus. E mai șarpe Coman decât Mbappe!”, a spus Gigi Becali.