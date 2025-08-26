Imagini rare cu casa Andreei Esca de la Nisa! Locuința mega luxoasă are o piscină wow

Andreea Esca, una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii din România, și-a petrecut zilele de vară într-un colț pitoresc al Franței, unde familia soțului său, Alexandre Eram, deține o reședință de vacanță. Aflat la câțiva kilometri de Nisa, locul impresionează prin atmosfera caldă și autentică, specifică regiunii Provence, unde liniștea rurală se împletește cu eleganța caselor de piatră și farmecul mediteranean.

Vacanța din acest an a fost una specială pentru vedetă, pentru că întreaga familie s-a reunit. Alături de soțul său, cei doi copii și părinții lui Alexandre Eram, jurnalista s-a bucurat de clipe tihnite și de reconectarea cu tradițiile familiei franceze. Seara, mesele se prelungeau în aer liber, pe terasa umbrită de viță-de-vie, unde se adunau toți membrii familiei pentru a savura preparate tradiționale și a petrece momente de destindere.

Cum arată casa Andreei Esca de la Nisa

Casa, înconjurată de grădini verzi și măslini bătrâni, se transformă în fiecare vară într-un refugiu pentru membrii familiei, departe de agitația orașului. În curtea generoasă, piscina devine punctul central al zilelor caniculare, unde cei mici și cei mari se bucură de relaxare. Mobilierul rustic, accentele de lemn și culorile pastelate conferă locuinței o atmosferă primitoare, în care fiecare colț pare să spună o poveste.

„Nu e rău nici la ei. Păcat că nu venim mai des la Nisa, de obicei îi vizitam la Paris… Mie îmi place foarte mult aici. E un loc care îmi amintește de tinerețe”, a spus Andreea Esca.

Sudul Franței oferă un cadru de poveste, cu sate liniștite, plaje spectaculoase și drumuri șerpuite printre vii. Reședința familiei Eram se înscrie perfect în acest decor, fiind un spațiu încărcat de amintiri și de emoții, unde trecutul și prezentul se întâlnesc firesc. Grădina casei, spațioasă și bogată în vegetație, a fost martora multor evenimente importante din viața familiei, transformându-se de fiecare dată într-un loc al bucuriei și al regăsirii.

Atmosfera vacanței a fost întregită de prezența celor doi copii ai cuplului, Alexia și Aris, care s-au bucurat de zilele însorite împreună cu bunicii. Reședința, cu detaliile sale rustice și eleganța simplă, reflectă stilul franțuzesc clasic, dar păstrează și un aer familial, intim și confortabil. Este genul de loc unde timpul pare să curgă mai încet, iar activitățile cotidiene capătă o simplitate aparte.

Foto: Instagram

