Imagini rare cu Emil Constantinescu pe stradă, însoțit de SPP-ist! Fostul președinte al României este, acum, o prezență discretă

Emil Constantinescu a atras tot timpul atenția asupra sa, nu doar prin prisma funcției politice pe care a avut-o, mai exact de Președinte al României între anii 1996-2000, ci și prin atitudinea demnă. Nu face des declarații publice, nu se afișează în cercuri mondenă, iar aparițiile sale sunt destul de rare. Ultima dată când a apărut public a fost în urmă cu două săptămâni, atunci când s-a prezentat la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un ultim omagiu precursorului și predecesorului său, fostul președinte Ion Iliescu, care a decedat pe 5 august 2025. CANCAN.RO l-a surprins, din nou, pe fostul șef de stat, Emil Constantinescu, în timpul unei plimbări.

Emil Constantinescu este o prezență rară și discretă în ultimii ani în viața publică. A fost omul schimbării într-o perioadă-cheie pentru România, iar acum, la ani distanță de agitația de la Palatulul Cotroceni, pare să fi găsit echilibrul unei vieți retrase și liniștite. Recent, fostul șef de stat a fost surprins alături de agentul SPP care îl însoțește. Iată ce au făcut.

Apariție rară a fostului președinte, Emil Constantinescu

La aproape 86 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna noiembrie, Emil Constantinescu continuă să fie o persoană activă în continuare. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul șef de stat în timpul unei vizite în zona Arcului de Triumf. Remarcăm vitalitatea fostului șef de stat și mersul alert care l-a caracterizat tot timpul, în ciuda intervenției chirurgicale pe care a suferit-o în urmă cu patru ani, atunci când și-a fracturat glezna.

Îmbrăcat cu o cămașă albă cu dungi albastre, o pereche de pantaloni bej, curea maro și încălțări casual tot în nuanțe crem-bej, fostul președinte al României nu și-a pierdut nici stilul elegant. Clasa se vede de la depărtare, iar mersul său sigur completează ținuta demnă de un fost șef de stat.

Fostul șef de stat a atras privirile celor din jur

Emil Constantinescu era însoțit de agentul SPP care este obligat să îi fie alături tot restul vieții. Îmbrăcat într-un costum albastru, pantofi eleganți și cu mersul tipic al celor antrenați să protejeze persoane importante, agentul Serviciului de Pază și Protecție, l-a însoțit pe fostul președinte și, din când în când, mai arunca o privire în jur pentru a se asigura că totul este sub control. Conform legii, până la sfârșitul vieții, foștii lideri de stat sunt păziți de Serviciul de Pază și Protecție, care le asigură o mașină și un agent de pază. Este și cazul lui Emil Constantinescu care dispune în permanență de un angajat.

Fostul Președinte al României, alături de garda sa de corp, probabil că se îndreptau către Institutul de Studii Avansate pentru Cultură și Civilizația Levantului, care are sediul în zona Arcului de Triumf. Această instituție publică a fost înființată chiar de domnia sa în anul 2017 și îi rotunjește veniturile în fiecare lună cu 16 500 lei din funcția de președinte al organizației.

