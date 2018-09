Imagini terifiante cu Alexandra Dinu, plină de sânge! Fanii sunt în stare de șoc

Imaginile terifiante cu Alexandra Dinu, plină de sânge i-au îngrozit pe fanii blondinei. Totul însă face parte din transformarea pe care a fost nevoită actrița să o facă pentru cel mai nou rol al său. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

Alexandra Dinu, plină de sânge, cu vânătăi și nasul bandajat…. ei bine, este o imagine care pe mulți internauți i-a șocat! Însă… nu este nimic de speriat deoarece blondina a trecut prin această transformare "de dragul" noului ei rol pe care îl interpretează în cel mai nou film de la Hollywood.

Alexandra Dinu joacă alături de Pierce Brosnan și Dave Bautista

Alexandra Dinu joacă alături de celebrii Pierce Brosnan (James Bond) și Dave Bautista (Avengers, Guardians of the Galaxy) în filmul "Final Score". Premiera peliculei de acțiune are loc astăzi în Marea Britanie. Alexandra Dinu interpretează un rol negativ în producția de la Hollywood și trebuie să recunoaștem că nu o prinde deloc rău ipostaza de "bad girl".

"Personajul meu din acest film este total diferit de tot ceea ce am jucat pana acum. Este atat de departe de mine! Face parte dintr-o grupare criminala, este o mercenara, intensa, cruda si violenta. A fost necesara o pregatire fizica intensa. Am invatat tehnici de lupta, Krav Maga, o disciplina pusa la punct de serviciile secrete israeliene, iar instructorul cu care m-am antrenat timp de doua luni a facut parte din fortele speciale ale armatei. Am filmat o luna la Londra, iar filmarile in sine au fost foarte solicitante fizic si psihic. S-au desfasurat in cea mai mare parte, pe timpul noptii. Aproape toate scenele au fost de actiune si au necesitat concentrare maxima.", declara în urmă cu ceva timp Alexandra Dinu.