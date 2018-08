Imagini uluitoare cu Mircea Badea în maiou și cu chitara nepoatei sale, la emisiunea de pe Antena3! Ce motiv a avut

Mircea Badea a pierdut un pariu și a tebuit să-l onoreze. El făcuse prinsoare cu un lider de la PNL că Orban nu va mai fi președinte al partidului până la sfârșitul lunii iulie.

Vedeta emisiunii de pe Antena 3 a apărut în platou îmbrăcat în maiou! Mircea Badea a explicat motivul: ”Am pierdut un pariu cu Vâlceanu (n.r. Dan Vâlceanu), de la PNL, și am zis că cine pierde cântă la balalaică (n.r. instrument muzical asemănător cu chitara). Am făcut pariu că Ludovic Orban nu o să mai fie președinte al PNL până la sfârșitul lunii iulie și am pierdut”.

Pentru că nu a avut balalaică, Badea a adus o chitară pentru copii, despre care a spus că e a nepoatei sale.