Imobilizată în scaunul cu rotile după accident, Andreea Lichi are nevoie de ajutorul nostru: “Încă sper că voi păși din nou. Vă rog să fiți alături de mine”. Poți deveni ușor îngerul păzitor al autoarei

Andreea Lichi își trăiește viața de aproape șapte ani într-un scaun cu rotile, însă, nu a renunțat la visul de a păși din nou alături de oamenii dragi, de a dansa și de a alerga pe nisipul fin al mării. De curând, tânăra autoare a început un program de recuperare cu standarde înalte și aparatură de ultimă generație la o clinică din Târgu Mureș, însă, costurile sunt peste posibilitățile sale și ale familiei. Cu emoții și speranță, scriitoarea volumului “Suflet de porțelan” a lansat un apel impresionant pe social media și fiecare dintre noi poate deveni foarte ușor îngerul ei păzitor.

Andreea Lichi are nevoie de ajutorul nostru ca să meargă din nou

În vârstă de 20 de ani, Andreea Lichi a aflat recent de Clinica de Medicină Hiperbară din Livezeni-Mureș și a reușit să ajungă acolo zilele trecute. Potrivit declarațiilor sale, programul de recuperare durează opt ore pe zi, iar nota de plată pentru terapiile pe care le urmează sunt foarte mari. După ce a analizat posibilitățile pe care le are, scriitoarea a decis să apeleze la oamenii generoși și a așternut pe Facebook și Instagram câteva rânduri copleșitoare.

“VĂ ROG SĂ FIȚI ALĂTURI DE MINE ȘI DE DATA ACEASTA! A fi puternic înseamnă inclusiv a cere ajutorul atunci când ai nevoie de el. Înseamnă și să încerci toate oportunitățile care se ivesc, să faci tot posibilul, chiar dacă te lovești și de încercări tardive. Deși au trecut aproape 7 ani de la accidentul rutier care m-a făcut dependentă de un obiect, de un scaun cu rotile, eu încă mai sper că va veni ziua (cândva, oricât de departe ar fi) în care voi păși din nou. De-a lungul acestor ani, am făcut tot ce am putut, atât eu, cât și părinții mei, pentru ca șansele de recuperare să fie mai mari. (…)

Întâmplator, fără să mă implic prea mult, cu ceva timp în urmă, am aflat de Clinica de Medicină Hiperbară Livezeni, din Târgu Mureș. Mi-a plăcut mult ce am văzut într-un video și atunci am început să urmăresc tot ce se întâmpla acolo. Standardele, aparatura și felul în care se lucra, depășea tot ce am încercat eu în acești 7 ani, atât în România, cât și în străinătate. Atunci mi-am dorit să ajung și eu în clinică. Și am reușit. De câteva zile mă aflu aici și sunt extrem de recunoscătoare pentru această șansă. Întreaga echipă este extraordinară și extrem de bine pregătită, iar programul de recuperare este intensiv (cam 8 ore pe zi). De altfel, mâna mea stângă începe să fie din ce în ce mai bine. Progresele nu vor apărea peste noapte, sunt conștientă de asta, dar chiar și un centimetru de mișcare activă în plus pentru mine înseamnă enorm”, a scris Andreea Lichi pe Facebook.

Puteți face donații în conturile următoare

Conform declarațiilor scriitoarei, costurile unei zile de terapii depășesc 1.200 de lei, iar familia sa nu poate să le achite pe toate.

“(…). Am nevoie de ajutorul vostru financiar, al tuturor celor care vreți să mă sprijiniți în această etapă. Vă rog mult să îmi fiți alături, pentru ca independența mea să crească cât mai mult. Donațiile se pot face în conturile de mai jos:

RO22BTRLRONCRT0473206001 (RON)

Lichi Andreea Alexandra

RO17RZBR0000060016740832 (EURO)

Lichi Dumitru Sebastian

Mulțumesc mult, să fiți bine!”, și-a încheiat Andreea Lichi mesajul emoționant.

Orice sumă este binevenită și apreciată de tânăra scriitoare care își dorește din toată ființa să meargă din nou. Teribilul accident care a pus-o într-un scaun cu rotile s-a produs pe 27 martie 2014 și era în clasa a șaptea pe atunci.