Împăcare la nici 24 de ore. Cum au fost surprinși Fulgy și Bia Khalifa, după ce fiul Clejanilor s-a sărutat cu o altă tânără, în public

Se cunoaște, deja, faptul că Fulgy și Bia Khalifa formează un cuplu și chiar locuiesc împreună. Recent, fiul Clejanilor a fost surprins în timp ce se săruta cu o altă tânără, în public, însă acest gest nu a destabilizat relația pe care o are cu blondina Bia. Seara trecută, tânărul și iubita lui au sărbătorit, împreună, ziua de naștere a Vioricăi de la Clejani. Iată detaliile mai jos, în articol.

Recent, Fulgy s-a filmat în timp ce săruta o altă tânără, în public. Videoclipul pe care l-a postat pe rețelele de socializare a atras un „val” de reacții din partea urmăritorilor săi, mai multe persoane gândindu-se ce s-a întâmplat cu relația pe care o are cu Bia Khalifa. Câțiva s-au întrebat dacă au ales să se despartă, iar alții doar au comentat imaginile postate pe internet. Însă, tânăra în prezența căreia a fost surprins este, de fapt, o fată pe care Fulgy o cunoaște de mult timp. (Vezi AICI detalii)

După episodul „sărutul în public”, Fulgy s-a filmat în prezența Biei Khalifa și a mamei sale, Viorica de la Clejani, cu care a ieșit în oraș, pentru a sărbători ziua de naștere a Vioricăi. Fulgy a ținut să transmită și un mesaj, pe filmare: „Blondele atacă din nou!”.

În același timp, și Bia Khalifa a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a Vioricăi de la Clejani: „La mulți ani! Vă iubesc!”.

În cadrul unui interviu, Bia Khalifa a mărturisit că se confruntă cu o problemă de sănătate. Iubita lui Fulgy, care a participat în cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, a susținut că suferă de anorexie.

„Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte grav în ultimele două luni. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, am avut faze în care vărsam tot ce mâncam. A fost groaznic. Efectiv nu am poftă de mâncare. Sunt subnutrită. Iau pastile, vitamine, încerc să mă mențin, măcar să am ce îmi trebuie în cap. Este ceva ce a pornit de la psihic”, a declarat Bia Khalifa, pentru Antena Stars.