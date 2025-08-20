Împăcarea momentului în showbiz! Formează din nou un cuplu

Împăcare surpriză în showbiz! După o perioadă în care nu s-au mai afișat împreună, doi îndrăgostiți au revenit la sentimente mai bune. Se pare că au decis să își mai dea o șansă, iar acum formează din nou un cuplu.

Gabriela Băcinică și Marius Elisei, căci despre ei este vorba, au fost în centrul atenției în ultimele luni. Fostul soț al Oanei Roman și-a surprins urmăritorii după ce, în iulie, a șters toate fotografiile cu iubita lui de pe rețelele de socializare. Cei doi se afișau des împreună, așa că oamenii s-au dus imediat cu gândul la despărțire. Ei bine, la aproape o lună distanță, se pare că au decis să își mai dea o șansă.

Cum s-au afișat Marius Elisei și Gabriela Băcinică

Gabriela Băcinică și Marius Elisei au început să se afișeze din nou împreună, semn că au revenit la sentimente mai bune. Cei doi nu au vorbit despre o posibilă despărțire, însă ștergerea fotografiilor a creat dubii în rândul celor care îi urmăresc. Mai mult decât atât, în luna iulie, bărbatul își schimbase și statusul în „singur”.

La începutul lunii august, fostul soț al Oanei Roman și actuala iubită au făcut o drumeție la Lacul Scropoasa din Munții Bucegi, iar acum au plecat din nou în vacanță. În urmă cu doar câteva zile, Gabriela a publicat mai multe imagini, fără să menționeze destinația aleasă.

„Urcușuri, coborâșuri, râpe și multă energie bună! O zi perfectă pentru noi!”, a scris Gabriela în dreptul imaginilor.

Gabriela Băcinică și Marius Elisei formează un cuplu din toamna anului 2023. La acea vreme, fostul soț al Oanei Roman a vorbit deschis despre începuturile relației cu actuala iubită. De asemenea, bărbatul a dezvăluit ce a atras-o la ea.

„Mă simt exact cum se vede, sunt un bărbat fericit și liniștit. Pe actuala mea iubită am cunoscut-o la o petrecere a unui prieten comun. M-a cucerit prin căldura ei, prin naturalețea și sinceritatea ei. Ea m-a cucerit prin simplul fapt că am găsit în ea ceea ce eu căutam și îmi doream de multă vreme și anume multă liniște. Una dintre calitățile pe care le apreciez cel mai mult la iubita mea este faptul că e foarte calmă, asta îmi place mult. Ea este fizioterapeut. A devenit persoană publică peste noapte, dar nu se simte confortabil. Ea nu face parte din această lume. (…) Eu și iubita mea nu ne facem planuri de viitor, lăsăm totul să decurgă într-un mod normal și firesc”, declara Marius Elisei pentru Fanatik.ro.

Citește și: Oana Roman, adevărul despre calvarul trăit alături de Marius Elisei! Cum a transformat-o relația toxică: „Ajungi să-ți fie frică atunci când se deschide ușa”