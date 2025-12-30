Acasă » Exclusiv » Împăcarea surpriză a finalului de an. Și-au mai dat o șansă când nimeni nu se aștepta

Împăcarea surpriză a finalului de an. Și-au mai dat o șansă când nimeni nu se aștepta

De: Delina Filip 30/12/2025 | 23:00
Împăcarea surpriză a finalului de an. Și-au mai dat o șansă când nimeni nu se aștepta
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Anul 2025 se apropie de final și pentru doi celebri protaginiști din showbiz se încheie neașteptat! După ce s-au despărțit în prima parte a anului, din cauza certurilor constante și diferențelor de viziune, cei doi și-au mai dat o șansă. Au petrecut mai bine de opt ani împreună, astfel că au decis să nu lase totul la voia întâmplării și să-și acorde o nouă oportunitate de a construi împreună. Au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din cadrul emisiunii America Express, iar fanii au fost dezamăgiți să afle că s-au despărțit. Însă, CANCAN.RO vine cu vești bune, dar și cu imagini concludente, așa cum v-am obișnuit, de altfel, de la împăcarea lor. 

Finalul anului i-a prins pe Iulia Albu și Mike împreună. Așa cum știm, cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni din cauza unor situații tensionate cărora nu au avut cum să le mai facă față. Fiecare și-a văzut de viața lui, Iulia s-a concentrat pe carieră, și-a cumpărat o nouă casă,  în timp ce Mike s-a mutat într-un apartament în chirie. La un moment dat, l-am surprins alături de o doamnă (vezi aici), însă între ei nu părea să fie nimic. Se pare că mintea lui tot la Iulia se gândea. Și, viceversa, ne permitem să spunem, mai ales după imaginile pe care vi le prezentăm în exlcusivitate.

Împăcarea anului în showbiz: Iulia Albu și Mike și-au mai dat o șansă

Sărbătorile de iarnă pare că i-au adus, din nou, împreună pe Iulia Albu și Mike. După sarmale și prăjituri, merge și o ciorbică reîncălzită. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO după o sesiune de alergat în parc. De înțeles, după mesele copioase de Crăciun, pică la fix puțină mișcare. Îmbrăcați corespunzător, celebrul cuplu a dat câteva ture de parc, apoi s-a grăbit spre mașină.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat pe final de 2025
Iulia Albu și Mike s-au împăcat pe final de 2025

Îmbrăcați corespunzător, cu geci de fâș în aceleași nuanțe, pantaloni sport (ai lui puțin mai mulați decât ai ei), și cu nelipsitele telefoane în mână, Iulia Albu și Mike se îndreptau către mașină. El a mers puțin mai înainte, dar nu ca la America Express când își lua băgăjelul și pleca, ci ca să-i demonstreze Iuliei că este același cavaler de care s-a îndrăgostit acum mulțu ani. I-a deschis portiera femeii iubite, iar ea i-a zâmbit, semn că lucrurile dintre ei sunt din ce în ce mai bune.

Mike este un gentleman și îi deschide portiera femeii iubite
Mike este un gentleman și îi deschide portiera femeii iubite

Un gentleman, rămâne gentleman până la final

După un drum de 10 minute, ajung în zona Străzii Gara Herăstrău, acolo unde își împart sarcinile pentru a fi mai eficienți.  Ea iese din mașină și se îndreaptă către o bancă, în timp ce el merge spre supermarket. Iese din magazin cu o cutie de lapte, se întâlnește cu un prieten la mașină, apoi apare și Iulia Albu. După ce au stat câteva minute de vorbă cu amicul lor, își iau la revedere și și-au văzut de drum.

Cuplul a bifat câteva lucruri de rezolvat, apoi s-a îndreptat spre casă
Cuplul a bifat câteva lucruri de rezolvat, apoi s-a îndreptat spre casă

S-au urcat împreună în mașină și au plecat rapid spre casă.  Parcarea a rămas goală, dar aerul era încă plin de chimia lor. Se simțea că împăcarea nu e doar de formă, iar cei doi se bucură din nou de momentele simple petrecute împreună.

CITEȘTE ȘI: Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos

ACCESEAZĂ ȘI: Iulia Albu și Mike, împreună, dar… separați! ”Vom lua deciziile cât de curând!” Unde s-a mutat iubitul criticului de modă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Exclusiv
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va…
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Exclusiv
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ...
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Vezi toate știrile
×