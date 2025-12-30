Împăcarea surpriză a finalului de an. Și-au mai dat o șansă când nimeni nu se aștepta

Anul 2025 se apropie de final și pentru doi celebri protaginiști din showbiz se încheie neașteptat! După ce s-au despărțit în prima parte a anului, din cauza certurilor constante și diferențelor de viziune, cei doi și-au mai dat o șansă. Au petrecut mai bine de opt ani împreună, astfel că au decis să nu lase totul la voia întâmplării și să-și acorde o nouă oportunitate de a construi împreună. Au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din cadrul emisiunii America Express, iar fanii au fost dezamăgiți să afle că s-au despărțit. Însă, CANCAN.RO vine cu vești bune, dar și cu imagini concludente, așa cum v-am obișnuit, de altfel, de la împăcarea lor.

Finalul anului i-a prins pe Iulia Albu și Mike împreună. Așa cum știm, cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni din cauza unor situații tensionate cărora nu au avut cum să le mai facă față. Fiecare și-a văzut de viața lui, Iulia s-a concentrat pe carieră, și-a cumpărat o nouă casă, în timp ce Mike s-a mutat într-un apartament în chirie. La un moment dat, l-am surprins alături de o doamnă (vezi aici), însă între ei nu părea să fie nimic. Se pare că mintea lui tot la Iulia se gândea. Și, viceversa, ne permitem să spunem, mai ales după imaginile pe care vi le prezentăm în exlcusivitate.

Împăcarea anului în showbiz: Iulia Albu și Mike și-au mai dat o șansă

Sărbătorile de iarnă pare că i-au adus, din nou, împreună pe Iulia Albu și Mike. După sarmale și prăjituri, merge și o ciorbică reîncălzită. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO după o sesiune de alergat în parc. De înțeles, după mesele copioase de Crăciun, pică la fix puțină mișcare. Îmbrăcați corespunzător, celebrul cuplu a dat câteva ture de parc, apoi s-a grăbit spre mașină.

Îmbrăcați corespunzător, cu geci de fâș în aceleași nuanțe, pantaloni sport (ai lui puțin mai mulați decât ai ei), și cu nelipsitele telefoane în mână, Iulia Albu și Mike se îndreptau către mașină. El a mers puțin mai înainte, dar nu ca la America Express când își lua băgăjelul și pleca, ci ca să-i demonstreze Iuliei că este același cavaler de care s-a îndrăgostit acum mulțu ani. I-a deschis portiera femeii iubite, iar ea i-a zâmbit, semn că lucrurile dintre ei sunt din ce în ce mai bune.

Un gentleman, rămâne gentleman până la final

După un drum de 10 minute, ajung în zona Străzii Gara Herăstrău, acolo unde își împart sarcinile pentru a fi mai eficienți. Ea iese din mașină și se îndreaptă către o bancă, în timp ce el merge spre supermarket. Iese din magazin cu o cutie de lapte, se întâlnește cu un prieten la mașină, apoi apare și Iulia Albu. După ce au stat câteva minute de vorbă cu amicul lor, își iau la revedere și și-au văzut de drum.

S-au urcat împreună în mașină și au plecat rapid spre casă. Parcarea a rămas goală, dar aerul era încă plin de chimia lor. Se simțea că împăcarea nu e doar de formă, iar cei doi se bucură din nou de momentele simple petrecute împreună.

