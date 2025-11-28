Acasă » Exclusiv » Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos

Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos

De: Delina Filip 28/11/2025 | 23:40
Ce face Iulia Albu după ce Mike a fost surprins în compania unei doamne cu care și-a petrecut ziua? Face bine, chiar mai bine decât poate v-ați fi așteptat. Deși norocul nu prea i-a surâs în dragoste, vedetei îi merge bine financiar și profesional. Are numeroase proiecte la care lucrează și viața de femeie singură (cel puțin oficial) pare că îi priește de minune. CANCAN.RO are imagini fresh cu Iulia Albu în acțiune. 

În mijlocul zilei, Iulia Albu a avut o poftă nebună de cafea. Și, cum este femeie singură și independentă, vedeta de televiziune s-a urcat la volanul mașinii sale și s-a îndreptat către o cafenea din zona Floreasca.

Iulia Albu e femeie independentă! A mers la cafeluță, pe tocuri, cu paltonul Burberry pe umeri

Ajunsă la destinație, Iulia a parcat într-o zonă în care nu era permis, căci a blocat accesul la ieșire din curte a proprietarilor. Sperăm măcar că și-a lăsat numărul în geam. Dar să trecem peste aceste lucruri, cu ușurința cu care și Iulia a trecut, și să revenim la vedetă. Recunoaștem că ne-a impresionat. Părea că Iulia a filmat sau urmează să filmeze ceva, căci de la tv erau desprinse și machiajul, și coafura.

Iulia Albu are un aer de divă pe Calea Floreasca
Iulia Albu are un aer de divă pe Calea Floreasca

Ținuta ne-a atras atenția, nu degeaba e ea critic de modă! Când dai note mici și comentezi de oricine apare la tv, trebuie să te asiguri că ești întotdeauna impecabiă! Iulia Albu a optat pentru o ținută super-in, formată dintr-un mantou Burberry, pantaloni închiși la culoare și ciocate cowboy cu franjuri. Cu un bun sleek cu breton super stilysh, machiaj de tv și manichiură impecabilă, Iulia Albu a ieșit în evidență. Bine, și strada era goală, dar astea sunt detalii.

Și-a davurat cafeluța, apoi a revenit în grabă la mașină
Și-a savurat cafeluța, apoi a revenit în grabă la mașină

A mers vreo cinci minute pe jos, timp în care a stat doar cu telefonul la ureche. Părea că are o conversație importantă.  A intrat apoi într-una dintre cele mai frecventate cafenele de toate vedetele și a comandat un cappuccino. L-a savurat în aer liber, cât timp a mai schimbat câteva vorbe, idei, păreri cu cineva, apoi s-a întors rapid spre mașină. Cel mai probabil, Iuliei nu i se terminaseră filmările și cât să mai țină și machiajul acela?! Mai multe imagini găsiți în galeria foto!

×