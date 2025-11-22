Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe

Vi-l mai amintiți de Mike, fostul iubit al Iuliei Albu? Sigur că da, cei doi au ieșit în evidență la sezonul America Express la care au participat împreună. Ei bine, bărbatul revine în prim-plan. Nu în compania Iuliei Albu, ci a unei alte doamne, cu care pare să-și creeze amintiri. Asta doar dacă a trecut peste cele cu fosta sa iubită celebră. Cert e că Mike, surprins deunăzi pe străzile din capitală, nu o scapă din priviri pe însoțitoarea sa. CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Iulia Albu și Mike s-au despărțit la finele anului trecut după o relație de peste șapte ani. Vedeta Antenei 1 a refuzat să dezvăluit motivul care a stat la baza acestei decizii. În ceea ce-l privește pe fostul său partener, acesta a dispărut din peisajul showbiz-ului autohton.

Mike a înlocuit-o pe Iulia Albu?

Până deunăzi, când paparazzi CANCAN.RO l-au surprins pe străzile capitalei, destul de schimbat față de bărbatul care se afișa în compania criticului de modă. Mike pare însă că vrea să treacă peste amintirile cu Iulia Albu. De ce spunem asta? El nu era singur, ci în compania unei doamne pe care nu a scăpat-o din priviri. Părea destul de abătut, cu o sacoșă în mână și îmbrăcat într-un palton elegant. Cât despre însoțitoarea sa, aceasta a preferat o ținută mai sport, toată-n negru.

După despărțirea de Iulia Albu, Mike s-a mutat singur, într-un apartament închiriat, în timp ce Iulia și-a cumpărat casa visurilor sale, în buricul capitalei. Și, nici măcar pentru un mic ajutor, aceasta nu a mai apelat la el. Cândva un bărbat sigur pe el, acesta pare însă destul de trist, ca și cum i s-au înecat corăbiile.

Au făcut show la America Express

Mike și Iulia Albu au mai fost despărțiți o lună și jumătate, după ce s-au întors de la America Express. Show pe care l-au pigmentat cu certuri aprinse, fără îndoială, pe placul publicului și al producătorilor. S-au împăcat însă și după ce au mers împreună la terapia de cuplu, se părea că și-au rezolvat toate problemele. Mai mult, circulau zvonuri că cei doi urmau să ajungă la altar. Despărțirea lor care de această dată pare definitivă, i-a surprins chiar până și pe apropiați.

Surprinzător, Iulia și Mike sunt separați, dar totuși împreună. Mai precis, cei doi lucrează în firma criticului de modă. Cu alte cuvinte, se întâlnesc aproape zilnic, la locul de muncă.

