Acasă » Exclusiv » Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe

Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe

De: Dumitru Cristian 22/11/2025 | 11:56
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Vi-l mai amintiți de Mike, fostul iubit al Iuliei Albu? Sigur că da, cei doi au ieșit în evidență la sezonul America Express la care au participat împreună. Ei bine, bărbatul revine în prim-plan. Nu în compania Iuliei Albu, ci a unei alte doamne, cu care pare să-și creeze amintiri. Asta doar dacă a trecut peste cele cu fosta sa iubită celebră. Cert e că Mike, surprins deunăzi pe străzile din capitală, nu o scapă din priviri pe însoțitoarea sa. CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Iulia Albu și Mike s-au despărțit la finele anului trecut după o relație de peste șapte ani. Vedeta Antenei 1 a refuzat să dezvăluit motivul care a stat la baza acestei decizii. În ceea ce-l privește pe fostul său partener, acesta a dispărut din peisajul showbiz-ului autohton.

Mike, surprins într-o altă companie, după despărțirea de Iulia Albu

Mike a înlocuit-o pe Iulia Albu?

Până deunăzi, când paparazzi CANCAN.RO l-au surprins pe străzile capitalei, destul de schimbat față de bărbatul care se afișa în compania criticului de modă. Mike pare însă că vrea să treacă peste amintirile cu Iulia Albu. De ce spunem asta? El nu era singur, ci în compania unei doamne pe care nu a scăpat-o din priviri. Părea destul de abătut, cu o sacoșă în mână și îmbrăcat într-un palton elegant. Cât despre însoțitoarea sa, aceasta a preferat o ținută mai sport, toată-n negru.

După despărțirea de Iulia Albu, Mike s-a mutat singur, într-un apartament închiriat, în timp ce Iulia și-a cumpărat casa visurilor sale, în buricul capitalei. Și, nici măcar pentru un mic ajutor, aceasta nu a mai apelat la el. Cândva un bărbat sigur pe el, acesta pare însă destul de trist, ca și cum i s-au înecat corăbiile.

Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Au făcut show la America Express

Mike și Iulia Albu au mai fost despărțiți o lună și jumătate, după ce s-au întors de la America Express. Show pe care l-au pigmentat cu certuri aprinse, fără îndoială, pe placul publicului și al producătorilor. S-au împăcat însă și după ce au mers împreună la terapia de cuplu, se părea că și-au rezolvat toate problemele. Mai mult, circulau zvonuri că cei doi urmau să ajungă la altar. Despărțirea lor care de această dată pare definitivă, i-a surprins chiar până și pe apropiați.

Surprinzător, Iulia și Mike sunt separați, dar totuși împreună. Mai precis, cei doi lucrează în firma criticului de modă. Cu alte cuvinte, se întâlnesc aproape zilnic, la locul de muncă.

(NU RATA: Cum și-a umilit Iulia Albu iubitul, la America Express de la Antena 1. Ce lucru rușinos a zis despre el, în fața camerelor de filmat)

(CITEȘTE ȘI: Scandal de proporții! Iulia Albu și-a dat iubitul afară din casă după ce s-au întors de la America Express. Relația celor doi s-a zguduit din temelii: “A fost agresiv, intraseră dracii în el”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.  

Tags:
Iți recomandăm
Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok
Exclusiv
Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok
Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON
Exclusiv
Atenție, fetelor, e de păstrat! Andrei Bănuță, dad mode – ON
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Click.ro
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: ...
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc ...
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc că m-ai ales!”
Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital
Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul pe gură: „Chiar de asta am ...
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul pe gură: „Chiar de asta am înjurat”
Vezi toate știrile
×