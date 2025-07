Iulia Albu face lumină: adevărul despre ”Făt-Frumos” din parc! Mare SURPRIZĂ! ”Am fost ca o căprioară în bătaia farurilor!”

Iulia Albu a oferit o declaraţie în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urma articolului în care a apărut cu un domn misterios. Iniţial, bărbatul îi era total necunoscut, iar întâlnirea a fost pur întâmplătoare, însă după câteva discuţii, criticul de modă şi-a dat seama că are mai multe lucruri în comun cu acesta decât ar fi crezut. Toate detaliile în următoarele rânduri.

CANCAN.RO a surprins-o recent pe Iulia Albu în timp ce făcea sport în parc. Cu o alergare uşoară de dimineaţă, aşa se menţine vedeta de la Antena 1 într-o formă fizică de invidiat. Dar ce a urmat este, de fapt, partea interesantă. În momentul în care a vrut să se urce în maşină şi să plece spre casă a avut parte de un incident neplăcut. Cheia de la automobil a rămas fără baterie, drept urmare a avut nevoie de ajutor pentru a rezolva problema. În parcarea respectivă un grup de bărbaţi puneau ţara la cale, iar Iulia, pentru că nu a avut atunci o altă alternativă mai rapidă, a apelat la ajutorul lor.

Iulia Albu: „Am rămas fără baterie la cheia de la mașină”

Unul dintre domni, a sărit imediat să rezolve situaţia, dar universul se pare că şi-a dorit mai mult. Astfel, cei doi au mai stat de vorbă, iar din discuţie în discuţie, şi-au dat seama că au un trecut comun. Concret, bărbatul respectiv a recunoscut-o şi i-a spus că au fost colegi în liceu.

Contactată, Iulia Albu a povestit cum s-au întâmplat, de fapt, lucrurile şi a explicat că nu a fost vorba despre o întâlnire amoroasă. Cel puţin pentru moment.

„Domnul din imagini este un om extrem de galant care a fost salvatorul acelei zile. Fatidic, după alergarea mea de dimineață am rămas fără baterie la cheia de la mașină, cheie care nu a funcționat nici măcar mecanic, cum ar fi fost normal. Ca o căprioară în bătaia farurilor, și lipsită de orice speranță, am abordat un grup de bărbați ce păreau capabili să rezolve această situație, care erau în parcare în acel moment. Unul dintre ei s-a oferit să mă ajute salvând ziua. Incredibil, am constatat ca am fost colegi de liceu iar următoarea ora ne-am petrecut-o rezolvând situația cheii. A fost o întâlnire surprinzătoare și foarte plăcută”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

