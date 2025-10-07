Impozitul auto crește în 2026? Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie

Impozitul auto 2026 vine cu vești triste pentru șoferii din România. Proprietarii care dețin mașini vechi vor plăti sume mai mari, iar taxele ar putea să se dubleze sau chiar tripleze pentru anumite vehicule.

Conform unor propuneri înaintate de Ministerul Transporturilor, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, în anul 2025 au început pregătirile pentru introducerea unei noi formule de calcul a impozitului auto. Dacă această modificare va fi aprobată, ar putea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și va include, pe lângă capacitatea cilindrică a motorului, și norma de poluare Euro a vehiculului, fiind bazat pe principiul “poluatorul plătește”.

Impozitul auto crește în 2026?

Potrivit noilor scenarii, șoferii ar putea plăti, în medie, cu circa 30% mai mult la impozitul auto, în timp ce proprietarii de mașini mai vechi de 15-20 de ani riscă majorări semnificative. Impozitul auto s-ar putea dubla sau chiar tripla. În București, pentru o mașină cu motorizare între 1.400 și 1.600 cm³, proprietarii plătesc în prezent aproximativ 82 de lei anual. Începând cu anul 2026, impozitul ar putea ajunge între 91 și 132 de lei, în funcție de gradul de poluare.

Așadar, pentru autoturismele cu motoare de până la 1.600 cm³, impozitul anual variază între 45 și 72 de lei. Pentru motoarele de 1.601–2.000 cm³, taxa variază între 216 și 240 de lei.

Vehiculele cu capacitate între 2.001 și 2.600 cm³ achită între 1.012 și 1.196 de lei, iar cele de 2.601–3.000 cm³ plătesc între 2.604 și 2.790 de lei. Pentru autoturismele cu motoare mai mari, între 3.001 și 4.000 cm³, impozitul poate ajunge la 5.984–7.480 de lei, iar pentru cele cu peste 4.000 cm³, sumele depășesc frecvent 10.000 de lei anual.

Cât ar plăti șoferii pentru mașinile lor de la 1 ianuarie

Premierul României, Ilie Bolojan a mărturisit în urmă cu ceva timp că: „pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70–80 lei, deci undeva 10–15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”.

El a mai spus că, din 11,5 milioane de maşini din România, 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi.

„Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro–800 euro, deci 3.000–4.000 lei”, a menționat premierul.

