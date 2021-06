În ce ipostază a fost filmată Bianca Drăgușanu la balconul hotelului. Imagini interzise cardiacilor

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre operațiile estetice pe care Bianca Drăgușanu le are

Cântăreața a oferit, de curând, un interviu în care a ținut să precizeze că nu este împotriva intervențiilor estetice, care au rolul lor. Însă, Claudia Pătrășcanu a spus că aceste intervenții trebuie făcute cu limită și la momentul potrivit, în niciun caz la o vârstă fragedă.

„Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri, contează și gena pentru că am o mamă foarte frumoasă.

Cred că și aceste intervenții au rolul lor și dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18 ani, 20, 25 și 30. Cu cât amânăm mai mult acest lucru, cu atât e mai bine.

Și eu sunt geloasă pe mine, pe frumusețea mea naturală (n.r. dacă este Bianca Drăgușanu geloasă pe ea). Habar nu am dacă este, dar știți vorba aceea, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Antena Stars.