Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult”

Codin Maticiuc a vorbit în exclusivitate la emisiunea Dan Capatos Show despre Mario Iorgulescu, un vechi prieten. Actorul a dezvăluit motivele pentru care, cu mult înainte de tragedie, a ales să se îndepărteze de el și anturajul acestuia. Actorul a oferit detalii neștiute despre comportamentul lui Mario. CANCAN.ro are toate detaliile!

„Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire, motiv pentru care eu personal m-am îndepărtat de el”, a spus Codin Maticiuc în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

El a explicat că nu era vorba doar despre consumul de substanțe interzise, ci despre felul în care Mario se purta și cu anturajul lui.

„Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult. Nu erau chiar astea, dar se vedeau niște chestii care pur și simplu, prin violență, ne-au făcut și pe noi să ne îndepărtăm”, a mărturisit actorul.

De ce a rupt Codin Maticiuc prietenia cu Mario Iorgulescu

Codin a făcut și comparații cu alți oameni din București care consumă substanțe.

„Eu am foarte mulți prieteni în oraș care se droghează. Unii cu constanță mare, alții mai puțin. Dar, în continuare, își păstrează o coloană vertebrală. În cazul lui Mario, nu mai era așa.”

Actorul a mai povestit și despre dilemele pe care le-a trăit.

„Ne-au zis oamenii: ‘Dacă știți (n.r. că prietenii lor consumă), de ce nu vă duceți la poliție să-i dați în gât?’ Nu, nu e chiar așa. Câteodată e bine să fii denunțător, dar nu tot timpul.”

Codin Maticiuc a vorbit și despre întâlnirea cu Gino Iorgulescu: „M-am întâlnit cu Gino în decembrie, la aeroport. Mergea la Mario și era extrem de abătut. M-am simțit cumplit să văd asta.”

„Știu că toată lumea știa că se droga. Și el recunoștea. Dar anturajele lui și felul cum se purta cu noi ne-au făcut să luăm distanță. Eu încerc să înțeleg, dar pur și simplu a fost prea mult”, a mai spus Codin Maticiuc.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

