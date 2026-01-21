Acasă » Știri » ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire

ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire

De: David Ioan 21/01/2026 | 21:48
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire

Dacă o persoană ajunge în situația de a avea conturile bancare blocate de ANAF sau de executori judecătorești, legislația în vigoare prevede că anumite categorii de venituri nu pot fi confiscate.

Codul de procedură civilă stabilește clar că există sume esențiale destinate protejării nivelului minim de trai, iar acestea nu pot fi urmărite prin poprire, indiferent de natura sau valoarea datoriei.

ANAF nu se poate atinge de aceste conturi

Măsura are rolul de a preveni situațiile în care debitorii și familiile lor ar rămâne fără resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Reglementările privind executarea silită și poprirea prevăd că anumite venituri sunt exceptate în mod expres de la orice formă de urmărire. Deși salariile, pensiile obișnuite, indemnizațiile curente sau alte venituri impozabile pot fi poprite în anumite limite, există categorii de bani care, odată ajunse în cont, sunt protejate prin lege.

Aceste prevederi sunt menite să asigure un echilibru între dreptul creditorilor de a-și recupera creanțele și dreptul debitorilor de a dispune de sumele necesare traiului zilnic.

Veniturile asupra cărora nu se pot executa popriri

Printre veniturile exceptate se află alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale acordate prin sistemul de protecție socială, bursele școlare și bursele sociale, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, indemnizațiile pentru creșterea copilului sau cele aferente concediului de maternitate.

De asemenea, indemnizațiile de șomaj, sumele primite pentru incapacitate temporară de muncă, tichetele de masă și tichetele de vacanță sunt protejate de lege. În aceeași categorie intră pensiile minime garantate, alte prestații sociale minimale, despăgubirile pentru accidente de muncă, diurnele și orice alte sume cu destinație specială stabilite prin acte normative.

Veniturile exceptate de la poprire

Aceste venituri nu pot fi urmărite nici de ANAF, nici de executorii judecătorești sau de bănci, indiferent de tipul datoriei sau de stadiul procedurii de executare.

Poprirea poate fi instituită de ANAF pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante, de executorii judecătorești la solicitarea creditorilor după obținerea unui titlu executoriu sau de alte instituții prevăzute de lege.

Procedura este una standardizată, însă aplicarea sa trebuie să țină cont de sumele exceptate, iar instituțiile bancare au obligația de a verifica natura veniturilor înainte de a bloca accesul la fonduri.

Ridicarea popririi intervine în mai multe situații, printre care achitarea integrală a datoriei, solicitarea creditorului de a renunța la măsură, decizia instanței de a anula sau limita poprirea sau demonstrarea faptului că sumele din cont fac parte din categoria veniturilor protejate.

CITEŞTE ŞI: ANAF a pus ținta pe împrumuturile între rude. Ce documente simple te pot feri de probleme

Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”
Știri
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă…
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Știri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat ...
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat ...
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune ...
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o ...
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Vezi toate știrile
×