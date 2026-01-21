ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire

Dacă o persoană ajunge în situația de a avea conturile bancare blocate de ANAF sau de executori judecătorești, legislația în vigoare prevede că anumite categorii de venituri nu pot fi confiscate.

Codul de procedură civilă stabilește clar că există sume esențiale destinate protejării nivelului minim de trai, iar acestea nu pot fi urmărite prin poprire, indiferent de natura sau valoarea datoriei.

ANAF nu se poate atinge de aceste conturi

Măsura are rolul de a preveni situațiile în care debitorii și familiile lor ar rămâne fără resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Reglementările privind executarea silită și poprirea prevăd că anumite venituri sunt exceptate în mod expres de la orice formă de urmărire. Deși salariile, pensiile obișnuite, indemnizațiile curente sau alte venituri impozabile pot fi poprite în anumite limite, există categorii de bani care, odată ajunse în cont, sunt protejate prin lege.

Aceste prevederi sunt menite să asigure un echilibru între dreptul creditorilor de a-și recupera creanțele și dreptul debitorilor de a dispune de sumele necesare traiului zilnic.

Printre veniturile exceptate se află alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale acordate prin sistemul de protecție socială, bursele școlare și bursele sociale, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, indemnizațiile pentru creșterea copilului sau cele aferente concediului de maternitate.

De asemenea, indemnizațiile de șomaj, sumele primite pentru incapacitate temporară de muncă, tichetele de masă și tichetele de vacanță sunt protejate de lege. În aceeași categorie intră pensiile minime garantate, alte prestații sociale minimale, despăgubirile pentru accidente de muncă, diurnele și orice alte sume cu destinație specială stabilite prin acte normative.

Veniturile exceptate de la poprire

Aceste venituri nu pot fi urmărite nici de ANAF, nici de executorii judecătorești sau de bănci, indiferent de tipul datoriei sau de stadiul procedurii de executare.

Poprirea poate fi instituită de ANAF pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante, de executorii judecătorești la solicitarea creditorilor după obținerea unui titlu executoriu sau de alte instituții prevăzute de lege.

Procedura este una standardizată, însă aplicarea sa trebuie să țină cont de sumele exceptate, iar instituțiile bancare au obligația de a verifica natura veniturilor înainte de a bloca accesul la fonduri.

Ridicarea popririi intervine în mai multe situații, printre care achitarea integrală a datoriei, solicitarea creditorului de a renunța la măsură, decizia instanței de a anula sau limita poprirea sau demonstrarea faptului că sumele din cont fac parte din categoria veniturilor protejate.

