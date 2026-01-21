Fosta iubită a lui Brooklyn Beckham rupe tăcerea după dezvăluirile acestuia. „Victoria nu m-a plăcut niciodată”

Cântăreața și influencerița scoțiană Tallia Storm, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, a reacționat în contextul scandalului dintre acesta și părinții săi, faimoșii David și Victoria Beckham.

Brooklyn și Tallia au avut o relație când erau adolescenți, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, scrie The Sun. Acum, tânăra a decis să facă publice unele detalii din relația sa cu Victoria Beckham, despre care spune că nu a plăcut-o niciodată.

Într-o declarație pentru The Mirror, ea a insistat că este „de partea lui Brooklyn” până la capăt, susținând că nu a fost niciodată plăcută de mama acestuia.

Deși l-a numit pe Brooklyn „prima ei iubire”, Tallia și-a amintit de un incident în care cei doi urmau să participe la o gală găzduită de actrița Eva Longoria, o prietenă apropiată a Victoriei.

„Trebuia să stau lângă Brooklyn, eram cu toții super entuziasmați, apoi mi-a trimis un mesaj chiar în seara aceea, când eram deja înăuntru, spunându-mi: „Mama nu mă lasă să vin, îmi pare rău”. Și asta a fost tot. Evident, Victoria nu mă plăcea sau ceva de genul ăsta. De fiecare dată când l-am văzut, ani de zile, e atât de cool, atât de drăguț. Dar acesta este exemplul unei furtuni de PR care a fost pur și simplu… inutilă”, a declarat ea.

Continuă scandalul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

