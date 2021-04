În ce relații a rămas Elena Ionescu cu fostul ei soț: ”Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent”

Elena Ionescu a divorțat de taăl copilului ei, iar fanii se întreabă în ce relații sunt cei doi. Ei bine, răspunsul vine chiar de la câștigătoarea ”Survivor România”.

Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga și marea câștigătoare de la Survivor România, și Dragoș Stanciu s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani în Turcia. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil și la scurt timp au ajuns în fața ofițerului Stării Civile. Ulterior, au devenit părinții unui băiețel și lucrurile păreau să meargă în direcția bună.

Doar că neînțelegerile dintre cei doi și-au spus cuvântul la un moment dat și au decis să meargă pe drumuri separate. Au fost acuzații despre infidelitate, însă Dragoș a negat acest lucru. Cei doi au divorțat la notar, iar de dragul copilului lor au rămas în relații amiabile.

”Chiar dacă noi am divorțat, am ajuns la un numitor comun. Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent în fiecare zi, pentru că, indiferent de cât credem noi, femeile, că suntem de puternice, fiecare părinte își are rolul lui foarte important. De aceea am încercat să am o comunicare foarte bună cu tatăl lui și avem, slavă Domnului. Am considerat că cel mai deștept întotdeauna cedează și asta a făcut ca noi să avem un echilibru foarte bun”, a mărturisit Elena Ionescu.

Viața la „Survivor România” a fost un calvar

Elena Ionescu, câștigătoarea marelui concurs din Republica Dominicană, a făcut declarații uluitoare despre traiul pe care l-au îndurat toți concurenții la Survivor România, după ce a ieșit din competiție.

"A fost greu foarte, foarte greu… Să mânânci doar puțin orez și nucă de cocos, să dormi pe șipcile acelea, care mai aveau un pic și îți rupeau spatele, să mori de frig seara și de cald ziua, să te uiți pe unde calci, că puteai să dai peste vietățile alea de acolo, care aveau dimensiuni uriașe față de ce știam eu, să te muște țânțarii ăia oribili și apoi să fii fresh a doua zi pe traseu, e cumplit.

Nimeni de acasă nu știe cât de dure condiții am îndurat în Republica Dominicană, dar, practic, acum, la rece, nici nu mai contează…”, declara artista.