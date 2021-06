În India a fost găsită cea mai bătrână femeie din lume! Câți ani are și cum s-a făcut descoperirea uluitoare

Cea mai bătrână femeie din lume trăiește în India și descoperirea uluitoare a fost făcută în urma eforturilor uriașe făcute de autorități de a inumiza cât mai multe persoane împotriva noului coronavirus. După SUA, India este cea mai afectată țară de pandemie – potrivit informaților furnizate în această seară, în jurul orei 21:00, ora României, alți 2.496 de oameni au fost răpuși de COVID-19 și, astfel, bilanțul deceselor a ajuns la 346.597. Numărul celor care au contractat temutul virus este de 28.799.401 de persoane.

În vârstă de 124 de ani, Rehtee Begum este considerată cea mai bătrână femeie de pe planetă, fiind cu șapte ani mai mare decât Kane Tanaka, o femeie din Japonia despre care se știa că e lidera senioarelor. Dacă numărul e confirmat oficial în urma analizelor, Rehtee Begun va doborî și recordul lui Jeanne Calment, o franțuzoaică decedată în 1997 la 122 de ani. Ea este cea recunoscută oficial drept cea mai bătrână femeie din istoria omenirii.

Rehtee Begum locuiește în Shrakwara Block Wagoora, localitate aflată în districtul Baramulla, și a primit prima doză de vaccin anti-COVID în urma campaniei făcută în India. Medicii care i-au bătut la ușă au fost surprinși când aceasta le-a arătat un act de identitate care îi certifica vârsta.

124 years old woman, Rehtee Begum gets her first dose of #CovidVaccine at kral mohalla Baramulla during door to door campaigning.#LargestVaccineDrive #JandKFightsCorona pic.twitter.com/v6YpN3ykcp

— DIPR-J&K (@diprjk) June 2, 2021