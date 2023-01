Încă un jucător OUT din lotul lui Mihai Pintilii?! “La banii ăștia, găsești unul de zece ori mai bun ca el”

FCSB a renunțat la nouă jucători în pauza de iarnă, iar oficialii clubului sunt sfătuiți să mai scoată din lot încă un fotbalist. Evoluțiile de Denis Hăruț nu l-au impresionat pe Valeriu Răchită, care l-a avut ca elev la ACS Poli Timișoara. Antrenorul îi transmite lui Gigi Becali să-i rezileze de urgență contractul lui Denis Hăruț.

Jucător important al Stelei în două perioada (1996 – 1998 și 2002 – 2004), Valeriu Răchită este ferm convins că FCSB poate găsi un jucător mult mai valoros care să-l înlocuiască pe Denis Hăruț în lotul lui Mihai Pintilii.

“Gigi, dacă s-ar fi uitat la emisiunea asta, ar fi scutit foarte mulți bani! 650.000 de euro pe Haruț, 350.000 pe Dawa. Am tras foarte multe semnale, nu are cum să mă păcălească pe mine ochiul. La fotbal, dacă nu te pricepi, te uiți și în gura celor care vorbesc. Eu n-am niciun interes, spun ceea ce gândesc și ceea ce văd. Am spus că Haruț nu este… mai ales că l-am avut și eu și îi știu caracterul. A dat 650.000 de euro și îi dă 15.000 de euro salariu. Păi la 15.000 de euro salariu găsești un jucător de Ligue 2 de zece ori mai bun ca Haruț”, a spus fostul jucător al Stelei.

Dezamăgit de apărarea FCSB-ului

În continuare, Valeriu Răchită a declarat că FCSB are probleme mari în defensivă, pe care trebuie să le rezolve urgent pentru a lupta pentru titlu în SuperLiga.

“Pe Dawa l-am văzut și la Botoșani, atacă extrem de riscant. Va face penalty-uri, are cred că vreo 3-4 penalty-uri făcute. Dacă avea Dan Petrescu 2-1 în minutul 91, dacă erau fundașii lui mai departe de 25 de metri de poartă, cred că intra în teren și îi mânca.

OK, nu se marchează din acea lovitură liberă, dar n-am văzut liderul ăla, cum era Bourceanu, care țipa și gesticula. Au primit două goluri în minutul 95. Un antrenor se vede la pauză și la schimbări. S-a văzut antrenorul Gigi Becali, s-a văzut Gică Hagi”, a spus Vivi Răchită, la Pro Arena.