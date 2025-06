Începe războiul după atacurile dintre Israel și Iran?! Rusia ar fi pe cale să intervină | Cozmin Gușă la Dan Diaconescu Direct

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu rolul de invitat l-a avut Cozmin Guță. Printre altele, cei doi au vorbit despre războiul dintre Israel și Iran și au analizat dimensiunea celor întâmplate până acum. Va intra Rusia în conflict și se va poziționa de partea partenerului strategie? Cosmin Gușă a făcut dezvăluiri surprinzătoare în emisiunea lui Dan Diaconescu.

În cadrul ediției din data de 13 iunie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Cozmin Gușă. Acesta a vorbit despre conflictul armat dintre Israel și Iran și a dat mai multe detalii despre situația tensionată dintre cele două state.

Așa cum spuneam, în emisiunea lui Dan Diaconescu a fost invitat Cozmin Gușă, iar cei doi au vorbit despre cel mai nou conflict la nivel internațional. Israelul și Iranul se atacă reciproc, iar acest lucru ar putea duce la escaladarea unui conflict generalizat. De asemenea, Cozmin Gușă a punctat și poziția Rusiei față de partenerul strategic, Iranul.

„DD: La aeroportul Otopeni s-a anulat cursa de Beirut, care urma să plece peste ceva vreme. Asta înseamnă că suntem deja în război. Dacă încep avioanele să nu mai zboare, în zona Beirut deja, deci nu vorbim de Israel.

Cozmin Gușă: La Tel Aviv, spre exemplu, aeroportul și zborurile sunt închise de facto. Toată zona este vizată de atacuri aeriene. N-ai cum să te duci cu avionul pe acolo. Au început deja, în timp ce noi vorbim, au început atacurile de seară. N-au mai vrut să stea până la noapte. În Iran, deja Israelul trage din nou. Au început acum jumătate de oră. Probabil că vor mai face încă unul la noapte. Și sigur, toată lumea se uită la partenerii strategici a Iranului, pe numele lor Rusia și China. Ce fac? Nu fac nimic.

DD: Și telespectatorii fraternizează cu tine, ca de obicei, și spun: domnule Gușă știți prea bine că Rusia n-are cum să fie indiferentă la acest atac. Dacă Putin tace, BRICS va avea fisuri mari. De aceea Rusia e obligată să intervină. Rusia este tutorele Iranului. De aceea astăzi Netanyahu a spus că va avea o discuție cu Vladimir Putin. Sunt lucruri pe care mulți nu le văd. Și după discuția cu Putin, mă rog, se vor lua, eu știu, alte măsuri. Cine știe ce se va mai întâmpla.

Cozmin Gușă: Să știi că mă îndoiesc. Am făcut o analiză azi dimineață, am văzut că au urmărit-o, au citit-o deja peste un milion de români, că am făcut-o limba română. Am făcut-o și în limba engleză, ea circulă în presa internațională. Putin și Rusia execută o echilibristică diplomatică foarte complicată între popoarele arabe, între islamici și evrei. Și nu doar evreii din Israel, ci evreii de peste tot. Evreii și din Europa, care își apără sigur cuibul Israel, și evreii din Statele Unite ale Americii. Și lui Putin îi va fi foarte greu.

El se află în fața unei mari probe. Dacă el își părăsește la greu, dintr-un calcul pragmatic, partenerul strategic Iran, care a fost alături de el în războiul ucrainean. Dacă ne aducem aminte, pe la finalul primului an de război, toată presa internațională s-a inflamat pentru că Iranul imediat cum a început războiul a fabricat niște drone extrem de performante, inclusiv drone kamikaze, care au fost de mare folos lui Putin în războiul cu Ucraina, dar de fapt cu Occidentul Colectiv”, au spus cei doi.