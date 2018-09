Prima zi de școală 2018. Emoții pentru elevi, care sunt drepturile și obligațiile lor

Ziua de 10 septembrie este una plină de emoții pentru copiii din România, dar mai ales pentru părinții lor, fiind ziua în care începe un nou an școlar. Atât preșcolarii, cât și elevii de gimnaziu și liceu încep primul semestru al noului an școlar, prima vacanță urmând să debuteze pe 22 decembrie. Elevii încep şcoala în acest an mai devreme decât de obicei. Deşi erau obişnuiţi să înceapă cursurile pe 15 septembrie, anul acesta aduce schimbări în ceea ce priveşte anul şcolar.

Începutul noului an şcolar 2018-2019. Preşedintele Iohannis merge la Alba

Mai multe oficialităţi vor lua parte la ceremoniile de deschidere a noului an şcolar, printre acestea aflându-se preşedintele României Klaus Iohannis, ministrul Educaţiei, Valentin Popa sau ministrul Apărării, Mihai Fifor.

Iohannis va deschide anul şcolar 2018-2019 la Alba Iulia, la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, ministrul Educaţiei va fi prezent la Colegiul Național „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc, dar şi la Școala Gimnazială „Márton Áron” din Sândominic, iar ministrul Apărării va lua parte la festivităţile Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța.

Peste 7.000 de poliţişti, mobilizaţi pentru începutul noului an şcolar 2018-2019

Peste 7.000 de poliţişti vor fi mobilizaţi, luni, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din toată ţara, pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Polițiștii vor organiza activități preventive, vor acționa în trafic și totodată vor supraveghea traseele folosite de către elevi și părinți către unitățile de învățământ.

„Peste 7.000 de polițiști vor acționa în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din toată ţara, pentru ca noul an școlar să înceapă în siguranță. Polițiștii vor fi prezenți pe toată durata anului școlar în zona unităților de învătământ și pe traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni și pleca de la școală. De asemenea, în aceste zile, la nivel național, polițiștii intensifică activitățile educativ-preventive și de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi din punct de vedere al licențierii, existenței inspecției tehnice periodice și a asigurării de răspundere civilă obligatorie. Pentru ca noul an şcolar să înceapă și să decurgă în linişte şi siguranţă, fiecare unitate de învăţământ este inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, fiind supravegheate în permanenţă traseele de deplasare a elevilor„, informează IGPR.

De asemenea, poliţiştii de la rutieră vor fi prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele la care copiii vin și pleacă de la unitățile de învătământ.

Cele mai multe dintre faptele sesizate în anul școlar trecut, respectiv 91% au avut loc în incinta unităților de învățământ, restul petrecându-se în zona adiacentă acestora, informează IGPR, trei sferturi dintre acestea reprezentând furturi și loviri sau alte violențe, siguranța copiilor nefiind afectată în mod grav.

Prima zi de școală 2018. Emoții pentru elevi, care sunt drepturile și obligațiile lor

Drepturi: demnitate, manuale gratuite și protest

În ceea ce privește drepturile elevilor, aceștia benficiază, în primul rând, de dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. Astfel cum am mai menționat într-un articol anterior, se interzice sancționarea elevilor prin mustrarea în fața clasei. De asemenea, elevilor le va fi respectat dreptul la protecția datelor personale.

Un alt drept al elevilor este dreptul de a beneficia de învățământ gratuit, ceea ce se referă inclusiv la dreptul de a primi manuale gratuite. Este important de menționat aici că nu există nicio limitare cu privire la acest drept, în comparație cu limitarea dreptului elevilor de a primi premii pentru rezultate, în considerarea resurselor existente, de exemplu.

Un alt drept care poate fi ușor încălcat este dreptul elevilor de a avea acces la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare. Astfel, elevilor nu li se va putea refuza comunicarea absențelor, de exemplu. În același context al absențelor, acestea nu pot fi consemnate pentru pedepsirea elevului.

Există chiar și un drept la protest pentru elevi. Totuși, manifestarea acestuia trebuie să se facă în afara orelor de curs. Referitor la facilitățile elevilor, ei vor beneficia, printre altele, de un tarif redus cu 50% în cazul transportului local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. În schimb, dacă nu învață în localitatea de domiciliu, elevii vor beneficia de decontarea transportului.

Important! Elevii au până și dreptul de a fi susținuți financiar pentru activitățile de performanță, atât la nivel național, cât și internațional. Totuși, trebuie reținut că acesta nu este un drept absolut, însă nici nu poate fi refuzat, în mod constant.

Obligații: îmbrăcăminte decentă și fără telefoane la ore

La fel ca în cazul drepturilor, merită amintite obligațiile ale căror nerespectare poate să se manifeste ușor. Totuși, spre deosebire de drepturi, care nu le pot fi refuzate elevilor (doar limitate, în condițiile legii), obligațiile pot să nu fie respectate și din cauza toleranței instituției de învățământ. Într-un astfel de caz, un elev nu va putea fi sancționat pentru nerespectarea obligațiilor sale.

O obligație expres prevăzută în Statutul elevului este cea referitoare la îmbrăcămintea decentă. Totuși, chiar și dacă această obligație nu este respectată, elevilor nu le poate fi refuzat dreptul de a intra în școală. În același timp, elevii au o obligație, atunci când absentează din cauză de îmbolnăvire, să informeze dirigintele și să meargă la medic.

Referitor la propogdandă electorală sau prozelitism religios, elevilor le sunt interzise astfel de activități în școală.

În final, trebuie reținut că elevii nu pot folosi telefoanele mobile în timpul orelor, examenelor sau al concursurilor. În rest, nu există nicio interdicție cu privire la aducerea telefonului la școală, atât timp cât este respectată interdicția anterioară.

Structura anului școlar 2018-2019 cuprinde:

semestrul I, în perioada: 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019;

semestrul al II-lea, în perioada: 11 februarie 2019 – 14 iunie 2019.

Vacanţele școlare ale elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel în 2018 și 2019:

vacanţa de iarnă, în perioada: 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019;

vacanţă intersemestrială, în perioada: 2 – 10 februarie 2019;

vacanţa de primăvară, în perioada: 20 aprilie – 5 mai 2019;

vacanţa de vară, în perioada: 15 iunie – 15 septembrie 2019.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, anunță Ministerul Educației.

Pe 5 iunie 2019, elevii sărbătoresc Ziua Învățătorului. De menționat este faptul că nu este o zi liberă, ci se va participa la cursuri, însă, ca și în acest an, se vor susține activități împreună cu dascălii.