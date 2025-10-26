Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Un bărbat a fost reținut de jandarmi, după ce a fost surprins că distribuia ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă, chiar în apropierea lăcașului de cult.

Evenimentul istoric, desfășurat astăzi, 26 octombrie 2025, a marcat sfințirea Catedralei Naționale din Capitală și a reunit personalități publice și credincioși veniți din toate colțurile țării. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini au venit pentru a participa la acest eveniment istoric.

Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Bărbatul a respins acuzațiile, afirmând că publicația pe care o distribuia nu conține materiale interzise. „Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el apare în ziar”, a declarat acesta.

Potrivit Jandarmeriei, în jurul orei 10:30, forțele de ordine au observat un bărbat care împărțea ziare trecătorilor. În acestea ar fi fost identificate pasaje ce contravin legii ce interzice promovarea simbolurilor și ideilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și a persoanelor responsabile de crime de război sau de genocid.

Bărbatul a fost observat de jandarmi pe calea 13 septembrie, în apropierea Catedralei Naționale, acolo unde se aflau mii de creștini veniți la ceremonia religioasă.

„Astăzi, pe calea 13 Septembrie (zona publică), în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, se arată în comunicatul emis de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. Potrivit Jandarmeriei: „În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”, se precizează în comunicatul de presă.

Mai mult decât atât, bărbatul a fost predat polițiștilor, care vor continua cercetările în acest caz.

„În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor”, se mai arată în comunicatul DGJMB.

Incidentul s-a petrecut la aproximativ 100 de metri de Catedrala Națională, în timpul inaugurării, într-o zonă cu măsuri stricte de securitate, unde peste 800 de jandarmi și echipaje de ambulanță și SMURD erau mobilizate. În apropiere, o altă persoană a fost reținută după ce a avut o altercație cu jandarmii și a huiduit mai mulți politicieni prezenți la eveniment.

Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta!

Dan Negru, mesaj tranșant în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului: ”Iisus n-ar fi prins o invitație printre atâtea VIP-uri”