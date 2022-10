Incredibil cât de mult a slăbit Răzvan Botezatu la Sunt celebru, scoate-mă de aici: ”Am venit foarte slab, dar am mâncat aici…”

În cel mai recent interviu oferit de către Răzvan Botezatu, acesta a menționat cât de mult a slăbit în timpul participării sale de la Sunt celebru, scoate-mă de aici. De asemenea, fostul prezentator de la Star matinal a vorbit și despre toate lucrurile pe care a trebuit să le mănânce, ca sa supraviețuiască în jungla din Dominicană.

Luna trecută, Răzvan Botezatu a strigat ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, deoarece a intrat în diverse conflicte cu diferiți concurenți, iar acest lucru l-a făcut să cedeze și și-a dorit să plece acasă. Mai mult, fostul prezentator de la Star Matinal a refuzat să își ia rămas bun de la o parte din colegi.

Cât de mult a slăbit Răzvan Botezatu la Sunt celebru, scoate-mă de aici

Recent, Răzvan a oferit un interviu în care a povestit că el s-a întors în România cu 10 kilograme în minus. Dar de aproape o lună, de când este în țară, el a mâncat în continuu și a reușit să pună în greutate.

”Am dat 10 kilograme jos acolo, dar, de când am venit, le-am pus înapoi, poate chiar mai mult. Am venit foarte slab, dar am mâncat aici… dacă acolo nu am avut sare, zahăr, nu am avut dulciuri. Am început să iau niște pastile să îmi taie puțin foamea că nu pot să mă opresc. Dar cred că este și pe sistem nervos. Acum merg și la psiholog. Am probleme și cu somnul, coșmaruri. Nu a fost ușor”, a declarat Răzvan Botezatu, în timpul interviului.

Răzvan Botezatu a mâncat orice i s-a oferit

Concurenții de la Sunt celebru, scoate-mă de aici sunt nevoiți să mănânce tot felul de insecte și de lucruri greu de digerat. Răzvan spune că el a mâncat orice, altfel nu avea cum să supraviețuiască.

”Am făcut totul, 6 din 6. Și mâncat și tot. Atâta timp cât îmi era foarte foame și sunt la un pas de eliminare, mă ambiționau. Nu am avut poftă de fumat, poftă de sex, de nimic. Ești jegos, ești împuțit, îți e foame, își e rău. Și după atâta orez și fasole, când ți se spune: `bea shake-ul ăsta pentru că vei câștiga o pizza`. Îți dai seama că bei ăla, că nu mori de la el. Dacă mă pui acum, nu aș putea, că sunt mâncat”, a mai declarat Răzvan Botezatu, pentru Fanatik.

