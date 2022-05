Incredibil! Ce a făcut Relu Pănescu cu banii câștigați la Survivor România 2022. Nimeni nu se aștepta la asta

În urmă cu aproape două luni, Relu Pănescu a părăsit competiţia Survivor România. Fostul concurent are planuri mari de viitor, iar recent în cadrul unui interviu a dezvăluit ce a făcut cu banii câştigaţi în show-ul de la ProTv.

Relu Pănescu de la Survivor România 2022 se mută în casă nouă! Acesta şi-a achiziţionat o locuinţă cu puțin timp înainte de a pleca în Republica Dominicană, iar de când s-a întors în România se ocupă de finalizarea lucrărilor alături de soţia sa.

În cadrul unui interviu pentru fanatik.ro, Relu Pănescu a povestit cum arată în prezent o zi din viaţa lui. Acesta a povestit faptul că îşi dedică o mare parte din timp fanilor săi care l-au susţinut şi l-au apreciat.

„În fiecare dimineață mă trezesc la ora 07:30, încălzesc laptele pentru fetița mea, Alessia Elena, care are 3 ani și 11 luni. Stabilesc împreună cu soția cine dintre noi o duce la grădiniță, ulterior stabilim ce priorități avem pentru ziua în curs.

La ora 16:30, unul dintre noi merge după pitică la grădiniță. Așa cum am spus anterior, în toată această perioadă de când am revenit în România, mi-o dedic aproape în totalitate întâlnirilor, discuțiilor, răspunsurilor la mesaje și video call-uri cu simpatizanții. Aproape în fiecare zi, ajungem să ne pregătim de culcare în jurul orei 00:00.

În perioada următoare, vreau să mă preocup de continuarea amenajării, dotării și utilării imobilului achiziționat anul trecut înainte de plecarea la Survivor.”, a declarat Relu Pănescu.

Ce a făcut Relu Pănescu cu banii câștigați la Survivor România 2022

În ceea ce priveşte banii pe care i-a câştigat în competiţie, fostul concurent a mărturisit că întreaga suma a mers direct la soția lui.

„Ceea ce am câștigat la Survivor i-am lăsat soției. Pentru că, nu cu mult timp înainte de plecarea la Survivor, i-am vândut mașina, un Mercedes Cabrio SLK și i-am promis că după ce revin îi voi cumpăra altă mașină Cabrio. Banii sunt destinați exclusiv plăcerilor familiei, sunt gestionați în așa fel încât să îmbinăm utilul cu plăcutul.”, a mai dezvăluit fostul concurent de la Survivor România.

Cât a slăbit Relu Pănescu la Survivor

Relu Pănescu a fost cel mai în vârstă concurent din acest sezon de la Survivor România. Acesta a slăbit nu mai puțin de 14 kg în cadrul show-ului din Republica Dominicană.

”În primele două luni am slăbit 14 kg, am fost de-a dreptul şocat în momentul în care la proba cântarului, filmată în acel consiliu, am văzut cu ochii mei cifra electronică afişată. Atâtea kilograme nu am avut nici măcar în ultimul an de liceu, în urmă cu 32 de ani. Pot spune că în urma acestei experienţe trăite acolo, voi pune preţ pe mâncare, nu voi mai face mofturi şi figuri faţă de mâncare, voi aprecia fiecare bucăţică de pâine, aş putea spune.

Primele zile după eliminarea din aventura Survivor România 2022 au fost critice, au fost foarte delicate, pentru că devoram orice primeam de mâncare, dar treptat am reuşit să-mi ţin sub control senzaţia de foame, mai puţin faţă de dulciuri. Cu siguranţă voi fi foarte atent la ce anume şi cât mănânc, având în momentul de faţă acces nelimitat la hrană, pentru a nu trece în partea opusă, de a mânca fără măsură”, a povestit Relu Pănescu.