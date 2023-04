Incredibil! Ce a putut găsi o femeie în punga cu banane pe care a cumpărat-o de la supermarket

O bătrânică din Marea Britanie a avut parte de o surpriză uriașă după ce a ajuns acasă de la cumpărături. Aceasta a descoperit că în punga cu banane pe care o cumpărase se ascundea o vietate. Inițial femeia s-a speriat când a văzut despre ce este vorba, însă ulterior cele două s-au „împrietenit”. Ce se ascundea în punga cu banane?

Jan Giovinazzo, în vârstă de 71 de ani, din orașul Epsom a mers la supermarket și a făcut cumpărăturile zilnice, fără a bănui ce avea să o aștepte când a ajuns acasă. După ce a terminat sesiunea de shopping, bătrâna s-a îndreptat spre casă. A despachetat, a aranjat cumpărăturile la locul lor, însă punga cu banane a oprit-o pe masă, intenționând să mănânce una.

Însă femeia a avut parte de o adevărată surpriză atunci când a deschis punga cu banane. Printre fructe se ascunde o mică broscuță. Inițial femeia s-a speriat atunci când a observat micul amfibian, însă ulterior broscuța i s-a părut simpatică, așa că a decis să o salveze. A așezat-o într-o cutie mică de plastic și a pus-o lângă calorifer. A doua zi femeia a sunat la autoritățile specializate în salvarea animalelor, lăsându-și micul prieten pe mâni bune.

(CITEȘTE ȘI: IREAL! CE A GĂSIT O FEMEIE ÎN CUTIE, DUPĂ CE A COMANDAT UN BURGER DE LA MCDONALD’S. ABIA ACASĂ ȘI-A DAT SEAMA CE ÎI DĂDUSE ANGAJATUL LOCALULUI, DE FAPT)

„Era foarte drăguță”

Magazinul de unde bătrâna și-a cumpărat fructele își procură bananele din Costa de Fildeș, așa că mica broscuță era destul de obosită atunci când a întâlnit-o pe bătrână, venind după o călătorie de 5.150 kilometri. Deși cele două s-au împrietenit, broscuța a fost luată din grija bătrânei de către autoritățile care se ocupă de salvarea animalelor exotice.

„Mă îndreptam spre chiuvetă pentru a decoji o banană când am observat ceva pe ele. M-am uitat în jos și m-am întrebat: Ce este acolo? Uitându-mă mai atent mi-am dat seama că era o broască mică. Nu mă așteptam la așa ceva. Trebuie să recunosc că era foarte drăguță.

M-am uitat pe Internet și am aflat că era o broască Reed din Coasta de Fildeș. Deci, după o călătorie lungă, era somnoroasă. După ce am văzut-o, următorul pas a fost pun broasca undeva la cald. Am ținut-o lângă calorifer toată noaptea și a supraviețuit. Așa cum am spus, era drăguță, dar este ilegal să eliberezi o astfel de specie în natură”, a povestit bătrâna, potrivit Daily Mail.

(VEZI ȘI: TÂNĂRUL DIN IMAGINE A VRUT SĂ-I FACĂ SOȚIEI O CLATITĂ ÎN FORMĂ DE INIMĂ, DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR. IREAL CE A PUTUT SĂ IASĂ)