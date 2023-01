Incredibil! Ce a putut să descopere un băiețel de 9 ani într-o pungă de chipsuri

Archie Davis, un băiețel de 9 ani, a descoperit ceva complet neașteptat în punga de chipsuri din care mânca. Descoperirea i-ar putea aduce un loc în Cartea Recordurilor.

Într-o zi obișnuită, un copil din Țara Galilor a decis să desfacă o pungă de chipsuri. Ceea ce a urmat, depășește limitele imaginației. El a găsit ceva total neașteptat, în interiorul pungii de snacksuri. Micuțul a publicat, în mediul online, imagini cu descoperirea, care s-au viralizat cât ai zice pește.

Care este descoperirea inedită a băiețelului

În timp ce savura o pungă de chipsuri, Archie a simțit că în interior se află ceva neobișnuit. Curios, băiatul de 9 ani a vrut să vadă despre ce este vorba, iar ceea ce se afla printre feliile de cartofi prăjiți, l-a luat prin surprindere.

Cuprins de entuziasm, copilul a mers într-un suflet la mama lui, pentru a-i arăta descoperirea. Uimită, femeia a fost cea care a imortalizat momentul și a distribuit fotografiile, care au lăsat mască întreaga lume.

CITEȘTE ȘI: A PLECAT „ÎN VACANȚĂ” ȘI A AJUNS ÎN AREST. DESCOPERIREA FĂCUTĂ DE AUTORITĂȚI ÎN CAMERA DE HOTEL A ROMÂNULUI

Este vorba despre un cartof prăjit gigantic, de o lungime nemaiîntâlnită. Conform măsurătorilor băiețelului, chipsul măsura nici mai mult nici mai puțin de 9 inchi, mai exact, aproximativ 23 de centimetri.

„A fost atât de încântat atunci când a descoperit asta. I-am contactat pe cei de la Guiness Book of Records ca să aflăm dacă este sau nu vorba despre un record. Ultimul cel mai mare cartof prăjit găsit într-o pungă de chipsuri a avut aproximativ 8.6 inchi, iar al nostru are cam 9 inchi. Archie adoră să învețe despre recorduri mondiale. Ne-a spus că nu are nimeni voie să atingă chipsul și cine știe ce pățim dacă chiar vom face asta. Sunt surprinsă că nu l-a dus la școală, ca să îl arate. Avea un zâmbet uriaș pe față după toată această descoperire. Am făcut căutări despre recorduri similare, dar nu ne-am gândit inițial că am aveaa chiar șanse să stabilim și noi unul. Cred că Archie s-ar bucura dacă ar deveni faimos pentru asta”, a afirmat mama băiatului, potrivit Mirror.co.uk.

VEZI ȘI: DESCOPERIRE HALUCINANTĂ ÎN AEROPORT. CINEVA A VRUT SĂ TREACĂ DE SECURITATE AVÂND O ARMĂ ASCUNSĂ ÎNTR-UN PUI ÎNTREG ȘI CRUD

Povestea băiatului a făcut înconjurul lumii și a surprins internauții. Reprezentanții firmei care a produs chipsurile cu pricina, au transmis un mesaj de susținere pentru băiatul care speră acum ca chipsul pe care l-a botezat „Geoff”, să intre în Cartea Recordurilor.