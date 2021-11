Incredibil ce apare scris pe cavoul lui Petrică Mâțu Stoian! ”Pâmântul este scena pe care....”

Petrică Mâțu Stoian și-a presimțit moartea cu doar o săptămână înainte. Regretatul artist a avut grijă ca locul de veci să fie aranjat și pregătit pentru plecarea lui. Iată cum arată mormântul artistului, dar și ce apare scris pe cavoul său.

O întreagă țară este în doliu! Petrică Mâțu Stoian a părăsit lumea fulgerător la vârsta de 61 de ani. Rudele, prietenii și colegii de scenă vor merge împreună pe ultimul drum al artistului, de data asta fără ca el să glumească, să râdă și să aducă buna dispoziția celor din jur. Artistul și-a pregătit locul de veci cu doar o săptămână înainte, iată ce apare scris pe cavoul lui Petrică Mâțu Stoian: ”Pământul este scena pe care omul apare, îți joacă rolul și apoi dispare”, sunt cuvintele pe care marele artist Petrică Mîțu Stoian și le-a gravat pe cavoul său.

(VEZI ȘI:AŞA A STRÂNS AVERE PETRICĂ MÂŢU STOIAN! CÂŢI EURO CEREA PENTRU O CÂNTARE)

Constantin Enceanu a fost, poate, cel mai bun prieten al artistului. Cu durere în suflet, Constantin Enceanu a descris cel mai bine cuvintele scrie pe cavoul regretatului: ”Trebuie să ştim cum ne jucăm rolul în viaţa asta, iar el a făcut-o foarte bine. Multe generaţii vor vorbi despre el. El a plecat de pe această scenă cu aplauze, cu părerea de rău că nu se va mai întoarce la “bis-uri” din culise. E cea mai mare durere”, a spus Constantin Enceanu.

(VEZI ȘI:EXCLUSIV! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU PETRICĂ MÂŢU STOIAN ÎN ULTIMELE CLIPE DIN VIAŢĂ? URMA SĂ FIE MUTAT, DAR NU A MAI REZISTAT)

Constantin Enceanu este încă în stare de șoc

(VEZI ȘI:FENOMEN STRANIU! CE A PĂȚIT PETRICĂ MÂȚU STOIAN CÂND A ATINS-O PE STELIANA SIMA ÎN URMĂ CU DOAR CÂTEVA ZILE)

Între Constantin Enceanu și Petrică Mâțu Stoian era o relație de frăție, se respectau și se ajutau în orice, fără obligații și fără interese. Constantin Enceanu nu poate trece peste șocul prierderii celui mai bun prieten:

”E o durere imensă în sufletul meu! Când am aflat că e pe moarte nu mi-a venit să cred! Eu am aflat de la impresarul lui, am oprit maşina, m-am dat jos şi am urlat, am zbierat de durere! Am pierdut un frate adevărat, m-am bazat pe el oricând, la orice oră din zi şi din noapate. Aş fi făcut orice să pot să îi dau o mână de ajutor lui Petre.

(VEZI ȘI:ERA SAU NU VACCINAT PETRICĂ MÂŢU STOIAN? S-A AFLAT DUPĂ DECES)

Mi-aş fi dorit să îşi ia rămas bun frumos de la noi! Cu el nu puteai să te cerţi, Evita acest lucru. Regret din suflet că a plecat atât de repede dintre noi, în inima mea a rămas un mare gol! Nu am avut niciun coleg de breaslă atât de apropiat. Probabil Dumnezeu l-a vrut la el, e prea crudă soarta“, a declarat Constantin Enceanu, la România TV

Sursa foto: Arhiva CANCAN