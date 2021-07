Incredibil! Ce răspuns a primit o femeie care a apelat numărul de urgență 112

Deși în urmă cu doi ani, în momentul în care regretata Alexandra Măceșanu a apelat la numărul unic de urgență 112 și a primit un răspuns deloc profesionist, autoritățile au spus ca se acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată, iată că lucrurile se repetă! O femeia din Brăila care a cerut ajutor a primit un răspuns absolut halucinant!

O fată cu probleme psihice, în vârstă de 16 ani, a disparut, iar tutorele ei a sunat disperată la numărul unic de urgență 112. Femeia este nașa de botez a fetiţei şi o creşte de la 4 ani, fiind şi tutorele ei legal.

Din cauza unor afecţiuni psihice, copila a fost internată la Spitalul de Psihiatrie din Galaţi în repetate rânduri. La sfârşitul săptămânii trecute, au mers împreună la o plimbare pe faleza Dunării, însă, fata a făcut o criză şi a fugit.

Reclamantă: “I-am pierdut urma în zona restaurantului Alex.”

Dispecer 112: “Ei, dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți și este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți pe 112, da? Nu vine nimeni să o caute în tot orașul.”

Reclamantă: “Doamnă, dar nu este și poliția pe fir?”

Dispecer 112: “Poliția nu este în acest moment pe fir. Dar nici poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde să o caute poliția, doamnă?”

Reclamantă: “Este un minor, pacient de neuropsihiatrie. Cine să alerge, dacă nu autoritățile care se ocupă…”

Dispecer 112: “Dacă ea nu mai este în raza dumneavoastră și este ascunsă undeva, unde s-o caute poliția?”

Reclamantă: “Pai nu stiu, doamnă, nu se ocupă poliția cu asta?”

Dispecer 112: “Dumneavoastră acum n-o vedeti deloc?”

Reclamantă: “Atunci poliția la ce mai…”

Dispecer 112: “Doamnă, mă ascultați un pic? Vorbiți numai dumneavoastră, facem un dialog? Auziți, doamnă, o să vorbiți cu poliția, da? Poliția, să fac inversare că nu se poate. Daaa!”

Reclamantă: “Avea deja manifestări de iritabilitate crescută. N-am putut să o reţin, am apelat 112. Doamna părea foarte iritată, deranjată, la telefon. Mi-a spus că n-o s-o caute nimeni. Nici poliţia, nici ambulanța n-o căută. Şi eu încercam să-i spun “doamnă, ştiţi, eu, om simplu, nu pot, îmi este imposibil să gestionez această situaţie.”

În cele din urmă, femeia a reuşit să ia legătura cu poliţia şi fetiţa a fost găsită. Se întorsese la Spitalul de Psihiatrie unde, potrivit femeii care îi este tutore, dezvoltase o obsesie pentru un tânăr gardian.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă din Galaţi recunosc că dialogul avut în urma apelului la 112 a fost neprofesionist.

Sursa foto: Pexels.com