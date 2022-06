Incredibil! Modul în care avocații ucraineni și cei internaționali vor să sechestreze miliardele Rusiei

Avocații ucraineni și cei internaționali vor lansa o acțiune civilă în masă împotriva Rusiei. Mai exact, ei vor să sechestreze bunurile rusești din toate colțurile lumii, potrivit unui documentar Gândul.ro. Află mai multe detalii dintr-un video de excepție, care așteaptă doar să apeși pe butonul PLAY!

Cu ajutorul acțiunilor judecătorești din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, avocații ucraineni și cei internaționali vor putea sechestra bunurile rusești din întreaga lume. În plus, vor acționa și împotriva contractorilor militari privați, dar și împotriva oamenilor de afaceri care susțin efortul de război al Rusiei în Ucraina.

Care sunt țintele avocaților, de fapt

Țintele ar putea include atât statul rus, cât și contractori militari privați, cum ar fi Grupul Wagner. Acesta este o organizație paramilitară rusă.

A fost descrisă de unii ca fiind o companie militară privată ai cărei contractori ar fi participat la diferite conflicte, inclusiv operațiuni în Războiul Civil Sirian de partea regimului de la Damasc, precum și, din 2014 până în 2015, în Războiul din Donbas din Ucraina, ajutând forțele separatiste ale republicilor auto-declarate Donetsk și Luhansk. A participat și la Anexarea Crimeii de către Federația Rusă.

Deputatul și omul de afaceri ucrainean Serhiy Taruta este unul dintre susținătorii inițiativei și face ușor accesibile întâlnirile avocaților și anchetatorilor cu oficialii ucraineni.

Taruta, care a locuit în Mariupol, și-a pierdut o mare parte din afaceri, încă de când Rusia a preluat mai mult de jumătate din regiunea Donbas în 2014.

„Ucrainenii au așteptat 20 de ani pentru urmărirea lui (Pavlo) Lazarenko, iar acum opt pentru MH17”, a declarat Taruta, care s-a referit în aceast discurs la un caz împotriva fostului prim-ministru al Ucrainei, care a delapidat milioane de oameni.

“Trebuie să dezvoltăm un mecanism mai rapid de compensare”, a spus deputatul ucrainean. „Căile normale sunt prea lente”, a precizat Serhiy Taruta.

Mai mult decât atât, Ucraina a început urmărirea penală a soldaților ruși capturați pentru crime de război. Potrivit lui Serhiy Taruta, persoanele care au suferit pierderea unei persoane dragi sau a proprietății ori care au fost rănite vor fi primii beneficiari ai despăgubirilor.

Acestui demers s-au alăturat mai multe echipe de anchetatori. Asta pentru a ajuta la găsirea bunurilor unor oameni de afaceri ruși, despre care se crede că sunt complici la război.

Bellingcat, un grup care investighează de câțiva ani activitățile Grupului Wagner și ale altor contractori militari privați ruși este și el implicat.

„Monitorizăm îndeaproape activitatea unităților de mercenari din Rusia în Ucraina”, a declarat Christo Grozev, directorul executiv al Bellingcat.

„Credem că o cercetare mai profundă în lanțul de comandă al Grupului Wagner și în ceea ce privește legăturile sale cu autoritățile oficiale ruse nu numai că ar contribui la a face dreptate pentru victimele invaziei și familiile lor, ci va aduce și mai multă conștientizare și transparență a publicului cu privire la modul în care se comportă Rusia în acest război”, a mai spus Grozev.

Războiul din Ucraina este definiția legală a terorismului

Ivazia Rusiei nu este doar un război agresiv, ci se încadrează, așa cum spun și specialiștii, în definiția legală a terorismului. McCue, un avocat din Londra, are experiență în cazuri similare, dar la scară mai mică.

Prima victorie a acestuia a fost câștigată în numele victimelor bombardamentului Omagh din 1998, în care patru bărbați au fost găsiți vinovați pentru bombardament și li s-a ordonat să plătească despăgubiri familiilor victimelor.

„Poliția avea dovezile necesare, dar nimeni nu a fost acuzat din cauza procesului de pace”, a spus McCue. „Așadar, am făcut o acțiune civilă și am câștigat, Am reușit să luăm case la doi dintre acuzați”.

În cazul războiului din Ucraina este posibil ca demersurile să funcționeze pe aceleași principii, deși se va concentra mai mult pe obținerea de compensații bănești pentru cei care au suferit pierderea unor persoane dragi, a proprietății sau a afacerilor.

„Cazul Omagh nu a fost despre bani, ci despre a dovedi cine a făcut-o. Acest caz este despre bani”, a spus McCue.

În acest context, primul soldat rus judecat pentru crime de război în Ucraina a fost condamnat la închisoare pe viață. Militarul rus a fost prezent în sala de judecată într-o boxă cu pereţi transparenţi.

Peste 8.000 de anchete penale legate de război, în Ucraina

El a asistat în tăcere şi nu a părut emoţionat la citirea verdictului. Din boxa acuzaților, Şişimarin a adăugat: „Îmi pare sincer rău. Nu am vrut să se întâmple asta, nu am vrut să fiu acolo, dar s-a întâmplat.

Aș vrea să-mi cer scuze încă o dată. Și voi accepta pedeapsa pe care o voi primi”.

Un alt tribunal din Ucraina a condamnat alți doi militari ruși pentru crime de război prin bombardarea unor clădiri civile. Ei au primit o condamnare de 11 ani și jumătate de închisoare.

Ucraina va trimite în judecată alte 80 de persoane suspectate că au comis crime de război. Biroul procurorului general a deschis deja peste 8.000 de anchete penale legate de război și a identificat 600 de suspecți.

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a spus că amploarea plângerilor împotriva Rusiei sugerează o toleranță sistemică sau încurajarea crimelor de război împotriva ucrainenilor.

„Toate dovezile indică faptul că elita politică și militară rusă a revenit necondiționat la tacticile brutale de război ale violenței. Acest lucru este evident mai ales în teritoriile care se aflau pe linia frontului războiului, care practic au devenit un abator”, a spus ea.

Documentarea acestui material a fost realizată de Gândul.ro