Incredibil. Tzancă Uraganu a acceptat provocarea lui Lucian Mîndruță: „Facem hit despre vaccinări”

Tzancă Uraganu a acceptat provocarea lui Lucian Mîndruță și va face o manea despre vaccinul anti-COVID-19. Așa cum spune chiar el, se anunță a fi un mare hit, iar jurnalistul promite în a-l susține pe artist din toate puterile sale.

Anunțul a fost făcut chiar de Tzancă Uraganu, pe pagina sa de Facebook. Totodată, manelistul precizează că nu va face singur ”hitul despre vaccinări” ci împreună cu Marius de la Focșani, căruia i-a cerut ajutorul pentru maneaua care, cu siguranță va ajunge numărul 1 în trending-ul de pe YouTube, în doar câteva ore de la lansare.

„N-a vorbit rău domnul Lucian! Marius de la Focșani, eu zic să facem hit despre vaccinări”, a scris Tzancă Uraganu pe contul său de Facebook.

Jurnalistul promite să îl susțină

Bucuros nevoie mare de mica sa victorie, Lucian Mândruță a declarat că i-a promis lui Tzancă că îl va susține cu câte un share, precizând că nu ar avea neapărată nevoie, dar fiind succesul colosal de care se bucură.

„Acum câteva zile făceam un apel la Tzancă Uraganu să compună o piesă pro-vaccinare. Mi-a răspuns că se apucă de lucru. Și i-am promis și eu că îi dau share din toate puterile (nu că ar avea nevoie). Acum aștept cu urechile ciulite”, este răspunsul lui Lucian Mândruță vis-a-vis de confirmarea lui Tzancă Uraganu.

Acum două zile, Lucian Mîndruță l-a rugat pe să se folosească de popularitatea și notorietatea de care se bucură în mediul online și nu numai, pentru a convinge românii să participe la campania de vaccinare a populației.

A compus și niște versuri pentru „maneaua campaniei”

Fostul prezentator de la Observator a compus câteva versuri pentru o melodie care ar putea deveni maneaua oficială a campaniei de imunizare a populației: „Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore.

Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba

„Ce vreau sa va rog:

Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu?

Nu e greu. Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom’le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da’ am inceput aici ceva:

„Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la….”

Acum stiu ca puteti mai bine, da’ am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”, așa sună mesajul lui Lucian Mîndruță de pe Facebook.

