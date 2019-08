Odată cu arestarea preventivă a cetăţeanului german care coordona Centrul Projekt Maramureş, alături de alte patru persoane, infernul în care erau ținuți copiii germani în nordul ţării începe să iasă la suprafaţă. Surse judiciare au dezvăluit, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, detalii terifiante din culisele cazului. (VEZI ȘI: COPII DIN GERMANIA, ȚINUȚI ÎN SCLAVIE ÎN MARAMUREȘ)

Potrivit unor surse apropiate anchetei, procurorii DIICOT ar considera că minorii lipsiţi de libertate de la Centrul Projekt Maramureș ar fi fost sedaţi cu substanţe “specifice” de către cei de acolo pentru “a da bine” atunci când se anunţau controale ale unor autorităţi precum Poliţia sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

„Liderii grupului infracţional şi-au asigurat complicitatea unor persoane care fac parte din diferite autorităţi locale precum poliţie, primărie sau chiar asistenţă socială, ce le facilitau accesul la informaţii în legătură cu controalele şi verificările efectuate periodic de DGASPC Maramureş", au declarat sursele citate.

Sedați și când erau vizitați de oficiali din Germania

Aceleaşi surse povestesc că, atunci când astfel de controale erau efectuate, copiii erau sedaţi, nu erau lăsaţi singuri niciodată cu inspectorii şi erau supravegheaţi strict, pentru a nu intra în contact cu persoanele exterioare proiectului. Aceeaşi modalitate de operare ar fi fost practicată şi când "Projekt Maramureş" primea vizita unor oficiali din Germania.

Procurorii ar fi obţinut în această speţă inclusiv colaborarea unora dintre cei acuzaţi, care s-ar fi confesat în legătură cu metodele şi practicile de „educare" a minorilor „turbulenţi" trimişi din Germania la Centrul "Projekt Maramureș".

O mărturie a unuia dintre suspecţi dezvăluie modalitatea de lucru a coordonatorului german al Centrului. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor cum neamțul stabilise reguli și pedepse bizare pentru copii. Existau, astfel, pedepsele “1 la 1” și “2 la 1” și regulile “matrose” şi “leich matrose”.

Regulile și pedepsele

„1 la 1” presupunea că adolescentul nu fumează, nu are voie singur în oraş, nu are voie să se uite la televizor, nu mănâncă cu ceilalţi copii, ci singur, nu are voie să se depărteze de adultul care îl supraveghea. Pedeapsa dura maximum trei săptămâni şi se aplica în cazul în care copiii se băteau între ei, băteau animalele sau dădeau foc unor obiecte.

Pedeapsa „2 la 1” însemna că exista o casă în care doi adulţi supravegheau un copil. Într-o cameră erau cazaţi adulţii, iar de acolo exista acces către o altă cameră, unde era cazat copilul, precum şi către o baie care deservea ambele camere. Copilul mânca în cameră, în acea casă, separat de alţi copii, iar, dacă avea un comportament adecvat, îi era permis accesul la televizorul aflat în camera în care erau cazaţi adulţii care îl supravegheau.

„2 la 1” se aplica unui copil care fura bunuri, nu se integra şi nu socializa cu alţii copii dintr-un grup sau avea un comportament violent în familiile unde era dat în plasament.

Regula „leich matrose” însemna că un copil era cazat singur, avea o raţie de trei ţigări pe zi, activităţile erau libere în sensul că, dacă unii dintre angajaţi erau repartizaţi singuri să îndeplinească sarcini zilnice, acel copil mergea cu aceştia să îi ajute, de exemplu la cosit de fân sau strâns de fân, la hrănirea animalelor, la lucru în atelierul de tâmplărie, de mobilă etc. Copilul avea program de somn în cameră la ora 21:00 şi trezirea era la ora 07:30, de luni până vineri. Sâmbăta şi duminica, se trezea când voia el, dar culcarea, seara, era tot la ora 21:00.

Regula „matrose" însemna cinci ţigări pe zi, posibilitatea pentru lucru când voia să lucreze peste program ca să câştige bani de buzunar. De asemenea, copilul putea să meargă la cel mai apropiat magazin, în weekend putea să meargă în oraş la cumpărături şi avea o zi liberă pe lună pe care şi-o petrecea cum dorea.

Cinci persoane în arest, una sub control judiciar

Cinci persoane, patru cetățeni români și un german, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în noaptea de miercuri spre joi, în cazul traficului de minori de la Vișeu de Sus din Maramureș. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de cetățeanul german obliga copii și tineri germani ajunși în Maramureș la reeducare să presteze munci în gospodăria unor localnici. Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, lipsire de libertate, trafic de minori, trafic de persoane. Cetețeanul german are 61 de ani, iar ceilalți au 45, 38, 29 și 54 de ani. De asemenea, un tânăr de 21 de ani a fost plasat sub control judiciar.

“Trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal”

„Tribunalul Maramureş a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Structura centrală – Secţia de combatere a criminalităţii organizate, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28 august 2019, şi până la data de 26 septembrie, inclusiv, a inculpaţilor S.B.S., cetăţean german cu domiciliul în România, în vârstă de 61 de ani, şi N.V., în vârstă de 45 de ani, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal, precum şi a inculpaţilor Ş.G., în vârstă de 38 de ani, B.T., în vârstă de 29 de ani, şi N.S., în vârstă de 54 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma sprijinirii, trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal”, spun reprezentanții Tribunalul Maramureș.

„Sub paravanul acordării de servicii educative autorizate vizând recuperarea şi reintegrarea socială a tinerilor, în scopul obţinerii de foloase materiale, au desfăşurat, în cadrul unui grup infracţional organizat, iniţiat, constituit sau sprijinit de inculpaţi, activităţi de exploatare prin muncă forţată şi lipsire de libertate a unor tineri de naţionalitate germană cu vârste cuprinse între 10 şi 17 ani, faţă de unul dintre aceştia exploatarea continuând şi după data împlinirii vârstei majoratului", mai arată sursele citate. Hotărârea Tribunalului Maramureş nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Tinerii, „reeducați” în sclavie

Potrivit DIICOT, primii trei dintre inculpați au organizat înainte de 2014 grupul infracțional, cu scopul de a aduce în România, pentru reabilitare, adolescenți germani cu probleme de integrare socială, care proveneau, de regulă, din medii defavorizate, unii fiind cu afecțiuni grave precum depresii, psihoze sau dependență de droguri.

„S-a reţinut faptul că tinerii erau luaţi de către statul german în custodie, de la părinţii acestora, după care erau încredinţaţi organizaţiei respective pentru a intra în «programul de reabilitare» promovat de iniţiatorul şi coordonatorul acesteia, inculpatul S.B.S, ajutat de către soţia sa şi de către celelalte persoane, cetăţeni români. În programele Projekt Maramureş erau prevăzute în scop de reabilitare o multitudine de activităţi recreative, menite să stimuleze dorinţa de linişte şi de integrare a tinerilor, de regulă în mijlocul naturii, beneficiind de educaţie multidisciplinară prin intermediul unor specialişti în pedagogie, psihologie şi diverse activităţi lucrative”, se arată în documentul făcut public de către DIICOT.

În realitate, tinerii erau excluşi de la orice formă de continuare a studiilor, li se confiscau actele de identitate, bunurile personale (în principal cele care ar facilita posibilitatea de comunicare cu lumea exterioară, telefoane etc.) şi erau supuşi unor metode de educare brutale, care corespundeau convingerilor personale ale cetățeanului german.

Bătuți, înhămați la căruță alături de animale, ținuți în ger, ploaie, sau „arestați”

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat faptul că, membrii grupului au aplicat metode barbare asupra minorilor, prin aducerea şi ţinerea acestora în condiţii de veritabilă sclavie, fiind exploataţi prin obligarea lor la executarea unor munci fizice epuizante, dincolo de capacităţile lor şi îndeplinirea unor servicii lucrative (în sensul legii penale), exercitându-se asupra lor acte de constrângere fizică adesea extremă (bătăi repetate, privare de hrană, lipsire de libertate prin închiderea într-un aşa-zis «arest», exercitarea unor manopere medicale intruzive împotriva voinţei lor şi în ignorarea voită a unor consecinţe grave pentru organismul lor, legarea cu funii, înhămarea la căruţă alături de animale, ţinerea deliberată a minorilor în ger şi în frig sau în ploaie etc.) şi verbală, constând în umilinţe şi acte specifice torturii. Toate acestea au fost de natură să creeze grave traume psihice şi fizice minorilor, unii dintre ei având intenţii suicidale din această cauză", mai arată documentul.

Atrocități pe banii statului german

Toate aceste atrocități asupra minorilor erau făcute din fonduri asigurate de statul german, bani care, însă, au fost însușiți de inculpați. „Fondurile băneşti asigurate de statul german pentru finanţarea activităţii acestui proiect erau însuşite de către membrii grupului, despre care subzistă suspiciunea că, utilizând mai multe metode ilicite practicate pentru a asigura o aparenţă de legalitate, nu a respectat principiile şi regulile folosirii fondurilor respective în scopurile dedicate”, se mai arată în document.

De altfel, în urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în urmă cu două zile, în 27 august, la domiciliul unia dintre inculpați s-au găsit 8.665 de euro, bani ai căror proveniență nu a putut fi justificată.

