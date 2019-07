EXCLUSIV | Veterani din MAI spun că l-ar fi scos la poartă pe Gheorghe Dincă, cu tot cu martori, şi ar fi cercetat perimetrul

Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, a consultat mai mulţi foşti, dar şi actuali poliţişti cu vechime în meserie pe tema felului în care colegii lor caracaleni au gestionat situaţia după momentul aflării locaţiei unde se presupunea că o fată de 15 ani este ţinută împotriva voinţei ei.

Aceştia spun că meseria de poliţist este pe cât de riscantă pe atât de dificilă. Cu toate acestea, povestesc sursele Cancan, nu ar fi ezitat nicio secundă să procede la o verificare de rutină, care să repsecte şi ordinele şi legile aflate în vigoare.

Mai precis, explică aceştia, pe fondul gravităţii cazului, care se ştia la momentul la care o sumă de ofiţeri au stat impasibili în faţa porţii unei persoane suspectate de răpire şi eventual crimă, ar fi căutat o modalitate de a-l aduce pe presupul făptaş la poartă.

„Se putea interveni acolo şi fără să se încalce vreo lege. Îl aduceam la poartă. Ce să vă spun. Îl strigam în toiul nopţii, şi dacă nu răspundea, tot găseam o soluţie să îl scoatem la poartă. Intram acolo, il scoteam fără violenţă la poarta casei, luam doi martori că era la poartă sau pe stradă dar totuşi reuşeam să cercetăm zona”, a explicat un veteran al meseriei.

Un alt poliţist, cu vechime de peste 35 de ani în meseria de teren, spune despre această procedură că nu era neapărat una invazivă sau care limita vreun drept.

Întrebat dacă un astfel de plan nu ar fi putut avea defecte ofiţerul a explicat că a procedat similar în cazul unei percheziţii unde se suspecta că existau droguri şi persoane căutate pentru crimă.

„Am intrat, am vorbit frumos, am scos toţi oamenii la poartă şi am căutat ce aveam de căutat. Cum s-a procedat la Caracal este jenant. Cred că din cauză că era noapte nu au vrut să facă nimic. Puteau găsi tot felul de forme democratice de a-l aduce pe presupusul făptaş la poartă astfel încât să poată intra acolo şi să găsească ce era de găsit. Şi dacă se constata că ar fi greşit poliţiştii, sancţiunile ar fi fost minime în această conjunctură. Dar nu au vrut. Le-a lipsit sufletul de poliţist din păcate”, a povestit sursa citată pentru publicaţie.

Întrebate care era relevanţa prezenţei lui Dincă în afara imobilului, sursele citate au explicat că în acest fel se putea intra în casă iar poliţiştii erau acoperiţi putând spune că cel vizat a fost cooperant cu organele de poliţie.

În cazul unei lipse de cooperare treaba poliţiştilor ar fi fost cu mult simplificată, explică aceleaşi surse avizate. „Lipsa de cooperare şi eventual un comportament violent mi-ar fi indicat că ascunde ceva, că doreşte să nu găsesc ceva, ca poliţist, iar astfel îl ridicam pe loc fără nicio problemă. La cât de grave erau informaţiile cu care se presupune că m-am dus acolo nu ezitam nicio secundă să procedez în acest fel”, a conchis una dintre sursele Cancan.ro.