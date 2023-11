În ipostaza pe care CANCAN.RO v-o prezintă, în exclusivitate, nu ați văzut-o niciodată pe Inna! Și se întâmplă fix înainte de Ziua României, dar e explicabil: celebra cântăreață, care a intrat puternic în topurile de peste hotare, cumpără făină, probabil, pentru a găti de 1 Decembrie! Nu ratați propunerea pe care v-o facem, e chiar fabuloasă!

Pe strada Paris a întâlnit-o CANCAN.RO pe Inna, care era grăbită tare. Treburi serioase, de vreme ce imediat a intrat într-un minimarket situat la parterul unui bloc. Printre rafturi s-a plimbat artista care a făcut spectacol în topurile internaționale cu melodiile sale. Pregătește ceva special, în bucătărie, de Ziua Națională a României? Asta s-ar deduce, din moment ce primul produs pe care a pus mâna a fost o pungă de făină!

(CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! PENTRU NUNȚI ȘI BOTEZURI APELAȚI LA INNA! REACȚIA ARTISTEI: ”CÂND VREODATĂ AM CÂNTAT EU LA VREO NUNTĂ?”)

Îmbrăcată cu haine largi, confortabile, Inna a mai dat un tur printre rafturi, pentru că mai avea și alte ținte. S-a mișcat bine artista, a înșfăcat ce mai era de înșfăcat, s-a prezentat la casa de marcat și a bifat plata. A părăsit magazinul și a ”aterizat” rapid în locuința sa.

Inna: ”Cel mai bine mă simt acasă!”

Inna dezvăluia că este nerăbdătoare să revină acasă din concerte. În România se simte cel mai bine, alături de familie, dar și de prietenii dragi.

„Nu vreau să par naționalistă, dar cel mai bine mă simt acasă. Mă simt fericită atunci când mă întorc și îmi văd familia, când pot să ies cu prietenii mei și când pot să-i salut pe oameni, fără să mi se împleticească limba în gură.

A doua mea casă este Barcelona, unde mă simt foarte bine. Nu mi se întâmplă atât de des să fiu în România și să mi se facă dor de Barcelona, poate doar atunci când vreau să mă odihnesc sau să mă relaxez. În schimb, mi se întâmplă foarte des să fiu în Barcelona și să mi se facă dor de familie, de prieteni”, a spus Inna.

(NU RATA: IMAGINI EXCLUSIVE DE LA FILMĂRILE PENTRU NOUL VIDEOCLIP AL INNEI! COSTUMAȚIA ARTISTEI I-A LĂSAT MASCĂ PE TOȚI)

Cum reușește Inna să arate ”țiplă”

Inna este, poate, una dintre vedetele care nu au avut niciodată fluctuații de greutate. A fost mereu ”țiplă”, dar asta se datorează sportului pe care-l practică aproape zilnic. Că de dulciuri, pânie sau paste se mai apropie!

”Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a completat Inna, pentru Viva.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.